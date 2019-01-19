На Закарпатье – авария на газопроводе: 16 сел остались без тепла

19 января около 11:00 вблизи села Красное Ужгородского района произошла разгерметизация подводного газопровода среднего давления, сразу после которой сработала автоматическая система аварийной безопасности.

Об этом на собственном сайте информирует председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

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Из-за остановки газоснабжения на участке в направлении от Чопа до Берегова без газа остаются 16 населенных пунктов Ужгородского и Береговского районов, в которых – всего 4 тысячи 298 потребителей.

На место уже выехали ремонтные бригады "Закарпатгаза", которые работают над устранением аварии. Пострадавших в результате чрезвычайной ситуации нет. Разгерметизация произошла под землей на шве газопровода. Сразу после устранения аварии начнется постепенное подключение газа. О точном времени подключения будет сообщено дополнительно,

– отметил Москаль.

Напомним, в сентябре 2018 года в результате повреждения газопровода в селе Дубровка, что на Закарпатье, без газа остались 2 тысячи 978 домов. Тогда причиной аварии стали незаконные земельные работы, которые проводили работники сельскохозяйственного общества.