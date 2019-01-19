На Закарпатті – аварія на газопроводі: 16 сіл залишились без тепла

19 січня близько 11:00 поблизу села Червоне Ужгородського району сталася розгерметизація підвідного газопроводу середнього тиску, одразу після якої спрацювала автоматична система аварійної безпеки.

Про це на власному сайті інформує голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

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Через зупинку газопостачання на ділянці в напрямку від Чопа до Берегова без газу залишаються 16 населених пунктів Ужгородського та Берегівського районів, в яких – усього 4 тисячі 298 споживачів.

На місце вже виїхали ремонтні бригади "Закарпатгазу", які працюють над усуненням аварії. Постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації немає. Розгерметизація сталася під землею на шві газопроводу. Одразу після усунення аварії почнеться поступове підключення газу. Про точний час підключення буде повідомлено додатково,

– зазначив Москаль.

Нагадаємо, у вересні 2018 року внаслідок пошкодження газопроводу в селі Дубрівка, що на Закарпатті, без газу залишилися 2 тисячі 978 будинків. Тоді причиною аварії стали незаконні земельні роботи, які проводили працівники сільськогосподарського товариства.