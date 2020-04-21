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      На Закарпатье депутаты сельсовета принимали изменения в бюджет в вайбере

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      На Закарпатье изменения в бюджет приняли в вайбере / 24 канал

      Должанская сельская объединенная территориальная община решила принять изменения в местный бюджет. Депутаты, чтобы не нарушать правил карантина, провели онлайн-голосование в чате в вайбере.

      Скриншоты голосования депутатов обнародовал телеграмм-канал "Регионалити".

      Тем временем Полиция составила уже 7 тысяч админпротоколов за нарушение карантина

      За изменения проголосовали 14 депутатов, а 1 – воздержался.

      Заметим, что Кабмин усилил карантин из-за коронавируса. В частности, запрещено перемещаться группой более 2 человек. Штраф – от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.


      Какова ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Что известно о коронавирусе на Закарпатье:

      • По состоянию на 21 апреля подтвердили 205 случаев инфицирования коронавирусом.
      • Среди больных по меньшей мере 37 медицинских работников.
      • В то же время первую пациентку, которой лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию на Закарпатье, выписали из областной инфекционной больницы.
      • В общем выздоровели в регионе уже 13 человек, по меньшей мере 6 – умерли.
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Курьезные новости Деньги Новости политики Коронавирус в Украине Новости Закарпатья Карантин в Украине 2020
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