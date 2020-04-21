На Закарпатье депутаты сельсовета принимали изменения в бюджет в вайбере

Должанская сельская объединенная территориальная община решила принять изменения в местный бюджет. Депутаты, чтобы не нарушать правил карантина, провели онлайн-голосование в чате в вайбере.

Скриншоты голосования депутатов обнародовал телеграмм-канал "Регионалити".

Тем временем Полиция составила уже 7 тысяч админпротоколов за нарушение карантина

За изменения проголосовали 14 депутатов, а 1 – воздержался.

Заметим, что Кабмин усилил карантин из-за коронавируса. В частности, запрещено перемещаться группой более 2 человек. Штраф – от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.



Какова ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

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