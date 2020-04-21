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      На Закарпатті депутати сільради приймали зміни до бюджету у вайбері

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      На Закарпатті зміни до бюджету прийняли у вайбері / 24 канал

      Довжанська сільська об’єднана територіальна громада вирішила прийняти зміни до місцевого бюджету. Депутати, щоб не порушувати правил карантину, провели онлайн-голосування у чаті у вайбері.

      Скриншоти голосування депутатів оприлюднив телеграм-канал "Регіоналіті".

      Тим часом Поліція склала вже 7 тисяч адмінпротоколів за порушення карантину

      За зміни проголосували 14 депутатів, а 1 – утримався. 

      Зауважимо, що Кабмін посилив карантин через коронавірус. Зокрема, заборонено переміщуватися групою осіб понад 2 людини. Штраф – від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.


      Яка відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про коронавірус на Закарпатті:

      • Станом на 21 квітня підтверлили 205 випадків інфікування коронавірусом.
      • Серед хворих щонайменше 37 медичних працівників.
      • Водночас першу пацієнтку, якій лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію на Закарпатті, виписали з обласної інфекційної лікарні.
      • Загалом одужало у регіоні вже 13 людей, щонайменше 6 – померли.
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Курйозні новини Гроші Новини політики Коронавірус в Україні Новини Закарпаття Карантин в Україні 2020
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