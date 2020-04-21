На Закарпатті депутати сільради приймали зміни до бюджету у вайбері

Довжанська сільська об’єднана територіальна громада вирішила прийняти зміни до місцевого бюджету. Депутати, щоб не порушувати правил карантину, провели онлайн-голосування у чаті у вайбері.

Скриншоти голосування депутатів оприлюднив телеграм-канал "Регіоналіті".

Тим часом Поліція склала вже 7 тисяч адмінпротоколів за порушення карантину

За зміни проголосували 14 депутатів, а 1 – утримався.

Зауважимо, що Кабмін посилив карантин через коронавірус. Зокрема, заборонено переміщуватися групою осіб понад 2 людини. Штраф – від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.



Яка відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про коронавірус на Закарпатті: