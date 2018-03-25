Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 марта в селе Великая Копаня Виноградовского района на Закарпатье. Land Rover зацепил поезд на железнодорожном переезде и авто отбросило, водитель получил травму плеча.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"На месте происшествия сотрудники полиции установили, что автомобиль Land Rover под управлением 26-летнего жителя Тячевского района допустил столкновение с товарным поездом. Машина двигалась из Хуста в направлении села Великая Копаня, а поезд направлялся в пгт. Королево", – говорится в сообщении полиции.

Водитель доставлен в больницу в Виноградове. Жизни мужчины ничего не угрожает.

Полиция устанавливает при каких обстоятельствах и по каким причинам произошло столкновение. Предварительная правовая квалификация – ст. 286 УК, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения.



На Закарпатье Land Rover столкнулся с товарным поездом