Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 березня в селі Велика Копаня, Виноградівського району, що на Закарпатті. "Land Rover" зачепив потяг на залізничному переїзді і авто відкинуло, водій отримав травму плеча.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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"На місці події працівники поліції встановили, що автомобіль "Land Rover" під керуванням 26-річного жителя Тячівського району допустив зіткнення з товарним потягом. Машина рухалася з Хуста в напрямку до села Велика Копаня, а потяг прямував в смт. Королево", – йдеться у повідомленні поліції.

Водія доставлено до лікарні у Виноградові. Життю чоловіка нічого не загрожує.

Поліція встановлює за яких обставин та з яких причин відбулося зіткнення. Попередня правова кваліфікація – ст. 286 ККУ, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху.



На Закарпатті "Land Rover" зіткнувся з товарним потягом