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      На Закарпатье ликвидируют последствия непогоды: какова ситуация на дорогах

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      На Закарпатье ликвидируют последствия непогоды
      На Закарпатье ликвидируют последствия непогоды / Фото из открытых источников

      На Закарпатье из-за сильных снегопадов до сих пор без света остается 35 населенных пунктов.

      С самого утра в области работают бригады "Облэнерго".

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      Правда, в села в горных районах им добраться трудно, ведь снега там намело до 20 сантиметров.

      негода Закарпаття сніг
      На Закарпатье ликвидируют последствия непогоды

      До 3 января электроснабжение обещают восстановить полностью. Им помогают спасатели. Они расчистили дороги от деревьев, которые упали на автодороги под тяжестью снега, и отбуксировали автомобили. Снегопад уже прекратился, никаких ограничений для движения нет.

      Спасатели оказывали помощь водителям, которые из-за сложных заснеженных участков и гололеда не могли их одолеть. Всего за ночь были отбуксированы четыре транспортных средства, а сегодня за сутки уже отбуксированы три автомобиля, которые также не могли преодолеть сложные участки дорог,
      – заявила пресс-секретарь ГСЧС Закарпатья Наталья Батыр.

      Напомним, в Украине продолжает бушевать непогода. Так, в ближайшие несколько дней шесть областей окажутся в зоне перемещения активного циклона, который принесет с собой снегопады, метели, шквалы ветра и гололеда на дорогах

      Теги: Новости Украины ГСЧС Снег в Украине Непогода в Украине Новости Закарпатья
      Источник: 24 канал
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