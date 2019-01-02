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      На Закарпатті ліквідовують наслідки негоди: яка ситуація на дорогах

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      На Закарпатті ліквідовують наслідки негоди
      На Закарпатті ліквідовують наслідки негоди / Фото з відкритих джерел

      На Закарпатті через сильні снігопади досі без світла залишається 35 населених пунктів.

      З самого ранку в області працюють бригади обленерго.

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      Щоправда, до сіл у гірських районах їм дістатися важко, адже снігу там намело до 20 сантиметрів.

      негода Закарпаття сніг
      На Закарпатті ліквідовують наслідки негоди

      До 3 січня електропостачання обіцяють відновити повністю. Їм допомагають рятувальники. Вони розчистили дороги від дерев, які впали на автошляхи під вагою снігу, та відбуксирували автівки. Снігопад уже припинився, жодних обмежень руху немає.

      Рятувальники надавали допомогу водіям, які через складні засніжені ділянки та ожеледицю не могли їх здолати. Загалом за ніч було відбуксировано чотири транспортні засоби, а сьогодні за добу вже відбуксировано три автівки, які також не могли здолати складні ділянки доріг,
      – заявила речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир.

      Нагадаємо, в Україні продовжує вирувати негода. Так, у найближчі кілька днів шість областей опиняться в зоні переміщення активного циклону, який принесе з собою снігопади, хуртовини, шквали вітру та ожеледицю на дорогах

      Теги: Новини України Новини Закарпаття Негода в Україні Сніг в Україні ДСНС
      Джерело: 24 канал
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