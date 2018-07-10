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На Закарпатье разоблачили 13 нелегалов из Вьетнама

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На Закарпатье разоблачили 13 нелегалов из Вьетнама
На Закарпатье разоблачили 13 нелегалов из Вьетнама / dpsu.gov.ua

На Закарпатье сотрудники Госпогранслужбы совместно с Национальной полицией разоблачили место, где находились незаконные мигранты. 13 вьетнамцев готовили к перемещению через государственную границу в страны ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

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Как отметили, помешать незаконной перевозке удалось благодаря реализации заблаговременной информации, которую получили пограничники оперативных подразделений Западного регионального управления, осуществляя меры по противодействию нелегальной миграции.

Сегодня после обеда совместная межведомственная группа, в которую вошли оперативные сотрудники Госпогранслужбы и ГУНП в Закарпатской области, при поддержке группы реагирования от пограничного подразделения Чопского отряда разоблачила частное помещение с мигрантами из Вьетнама. Оно находилось в одном из населенных пунктов Закарпатской области,
– рассказали в пресс-службе.

В ходе проведения проверочных мероприятий выявлены 13 граждан Вьетнама. Беженцев готовили к незаконной переправке через государственную границу, а в помещении они ожидали подходящего момента, чтобы реализовать задуманное.

Сейчас на место происшествия вызвали следственную группу. Продолжаются мероприятия по документированию преступной деятельности и устанавливаются все обстоятельства и круг лиц, которые могли способствовать иностранцам в "путешествии".

Напомним, в Италии в районе порта Кротоне обнаружили яхту с незаконными мигрантами. На борту находился 71 гражданин, в том числе 8 женщин и 15 детей, которых переправляли из Турции.

Теги: Новости Украины Госпогранслужба Вьетнам беженцы
Источник: 24 канал
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