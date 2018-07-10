На Закарпатті викрили 13 нелегалів із В'єтнаму

На Закарпатті співробітники Держприкордонслужби спільно з Національною поліцією викрили місце, де знаходилися незаконні мігранти. 13 в'єтнамців готували до переміщення через державний кордон в країни ЄС.

Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

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Як зазначили, завадити незаконному перевезенню вдалося завдяки реалізації завчасної інформації, яку здобули прикордонники оперативних підрозділів Західного регіонального управління, здійснюючи заходи з протидії нелегальній міграції.

Сьогодні після обіду спільна міжвідомча група, до якої увійшли оперативні співробітники Держприкордонслужби та ГУНП в Закарпатській області, за підтримки групи реагування від прикордонного підрозділу Чопського загону викрили приватне помешкання з мігрантами з В'єтнаму. Воно знаходилося в одному з населених пунктів Закарпатської області,

– розповіли у прес-службі.

У ході проведення перевірочних заходів виявлено 13 громадян В’єтнаму. Біженців готували до незаконного переправлення через державний рубіж, а в помешканні вони очікували слушного моменту, аби реалізувати задумане.

Наразі на місце події викликали слідчу групу. Тривають заходи з документування злочинної діяльності та встановлюються всі обставини і коло осіб, які могли сприяти іноземцям в "подорожі".

Нагадаємо, в Італії в районі порту Кротоне виявили яхту з незаконними мігрантами. На борту перебував 71 громадянин, серед них 8 жінок та 15 дітей, яких переправляли з Туреччини.