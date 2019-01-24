На Закарпатье силовики проводят операцию против контрабандистов: фото и видео

Вооруженные силовики на Закарпатье организовали масштабную операцию, чтобы поймать контрабандистов. В 10 помещениях в городе Рахове и селе Деловое проходят массовые обыски.

На месте работает военная прокуратура и пограничники. Силовики заблокировали движение на участках трассы Мукачево – Рогатин и на нескольких улицах вблизи, сообщает издание Mukachevo.net.

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В ходе операции они применяют спецтехнику.



Спецоперация против контрабандистов на Закарпатье

Информацию официально подтвердили в Мукачевском пограничном отряде, однако также добавили, что пока не могут комментировать этот инцидент.



Силовики на Закарпатье проводят спецоперацию

Смотрите видео: спецоперация силовиков против контрабандистов на Раховщине

Летом 2018 года министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что из-за контрабанды Украина ежегодно теряет более 4 миллиардов долларов.