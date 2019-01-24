На Закарпатті силовики проводять операцію проти контрабандистів: фото та відео
Озброєні силовики на Закарпатті організували масштабну операцію, щоб упіймати контрабандистів. У 10 помешканнях в місті Рахові та селі Ділове відбуваються масові обшуки.
На місці працює військова прокуратура та прикордонники. Силовики заблокували рух на ділянках траси Мукачево – Рогатин та на декількох вулицях поблизу, повідомляє видання Mukachevo.net.
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У ході операції вони застосовують спецтехніку.
Спецоперація проти контрабандистів на Закарпатті
Інформацію офіційно підтвердили у Мукачівському прикордонному загоні, проте також додали, що поки що не можуть коментувати цей інцидент.
Силовики на Закарпатті проводять спецоперацію
Дивіться відео: спецоперація силовиків проти контрабандистів на Рахівщині
Влітку 2018 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що через контрабанду Україна щороку втрачає понад 4 мільярди доларів.