На Закарпатті силовики проводять операцію проти контрабандистів: фото та відео

Озброєні силовики на Закарпатті організували масштабну операцію, щоб упіймати контрабандистів. У 10 помешканнях в місті Рахові та селі Ділове відбуваються масові обшуки.

На місці працює військова прокуратура та прикордонники. Силовики заблокували рух на ділянках траси Мукачево – Рогатин та на декількох вулицях поблизу, повідомляє видання Mukachevo.net.

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У ході операції вони застосовують спецтехніку.



Спецоперація проти контрабандистів на Закарпатті

Інформацію офіційно підтвердили у Мукачівському прикордонному загоні, проте також додали, що поки що не можуть коментувати цей інцидент.



Силовики на Закарпатті проводять спецоперацію

Дивіться відео: спецоперація силовиків проти контрабандистів на Рахівщині



Влітку 2018 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що через контрабанду Україна щороку втрачає понад 4 мільярди доларів.