На Запорожье патрульные спасли косулю: фото

Утром, 20 марта, патрульные Запорожской области заметили вдоль дороги истощенное животное, которое нуждалось в помощи и заботе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

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Забрав косулю в помещение стационарного поста, расположенного на автодороге Борисполь-Днепропетровск-Запорожье, патрульные предоставили на некоторое время ей убежище. Животное имело изможденный вид и скорее всего заблудилось в поисках пищи,

— говорится в сообщении полиции.

Косулю передали местным зоозащитникам.



На Запорожье патрульные спасли косулю

На некоторое время патрульные предоставили убежище спасенной косуле