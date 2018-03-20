На Запорожье патрульные спасли косулю: фото
Утром, 20 марта, патрульные Запорожской области заметили вдоль дороги истощенное животное, которое нуждалось в помощи и заботе.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.
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Забрав косулю в помещение стационарного поста, расположенного на автодороге Борисполь-Днепропетровск-Запорожье, патрульные предоставили на некоторое время ей убежище. Животное имело изможденный вид и скорее всего заблудилось в поисках пищи,
— говорится в сообщении полиции.
Косулю передали местным зоозащитникам.
На Запорожье патрульные спасли косулю
На некоторое время патрульные предоставили убежище спасенной косуле
Источник: 24 Канал
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