На Запоріжжі патрульні врятували косулю: фото

Зранку, 20 березня, патрульні Запорізької області помітили вздовж дороги виснажену тварину, яка потребувала допомоги та піклування.

Про це повідомляє прес-служба поліції у Facebook.

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Забравши косулю до приміщення стаціонарного посту, який розташований на автодорозі Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя, патрульні надали на деякий час їй притулок. Тваринка мала виснажений вигляд та скоріше за все заблукала в пошуках їжі,

– йдеться у повідомленні поліції.

Косулю передали місцевим зоозахисникам.



На Запоріжжі патрульні врятували косулю



На деякий час патрульні надали притулок врятованій косулі