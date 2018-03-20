На Запоріжжі патрульні врятували косулю: фото
Зранку, 20 березня, патрульні Запорізької області помітили вздовж дороги виснажену тварину, яка потребувала допомоги та піклування.
Про це повідомляє прес-служба поліції у Facebook.
Читайте також: У Запоріжжі на величезній швидкості перекинулась маршрутка з 18 пасажирами
Забравши косулю до приміщення стаціонарного посту, який розташований на автодорозі Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя, патрульні надали на деякий час їй притулок. Тваринка мала виснажений вигляд та скоріше за все заблукала в пошуках їжі,
– йдеться у повідомленні поліції.
Косулю передали місцевим зоозахисникам.
На Запоріжжі патрульні врятували косулю
На деякий час патрульні надали притулок врятованій косулі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі