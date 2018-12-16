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      На Запорожье стартовали масштабные военные учения: фото и видео

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      На Запорожье стартовали учения новосозданной бригады территориальной обороны – шесть ее батальонов развернуты по всей области. Военные не имели проблем с личным составом: нужно было более двух тысяч резервистов, а в военкоматы пришло более трёх тысяч желающих.

      Мужчины, которые приняли участие в военных сборах, порой не имеют военной подготовки. Стрельба из боевого оружия и полевые учения должны восстановить военные навыки у тех, кто когда-то их имел, но за несколько десятилетий уже позабыл.

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      "Я считаю, что защита своего города, своей Родины – это важно. Здесь половина людей, которые собрались, уже имеют боевой опыт", – отметил резервист Александр Верёвкин.

      Представители командования сказали, что создание бригад теробороны – адекватная реакция на попытки России расшатывать ситуацию в прифронтовых областях. Показательно, что многие мужчины из местного населения в ответ берут в руки оружие и проходят военную подготовку.

      запоріжжя
      Резервисты

      "Запорожская земля с такой ответственностью отнеслась к выполнению задач территориальной обороны на примере мероприятий по сборам с бригадой, а потому это является основанием нашем противнику учитывать, что мы будем бороться до последнего, мы отстоим нашу Родину", – сказал заместитель командующего оперативного командования "Восток" Сергей Брусов.

      Запоріжжя ЗСУ
      Военные учения на Запорожье

      В течение десяти дней запорожские резервисты будут стрелять на полигонах и проходить боевое слаживание подразделений.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Операция Объединенных сил война Военное положение в Украине Вооруженные силы Украины Новости Запорожья
      Источник: 24 канал
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