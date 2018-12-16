На Запоріжжі стартували масштабні військові навчання: фото та відео

На Запоріжжі стартували навчання новоствореної бригади територіальної оборони – шість її батальйонів розгорнуті по всій області. Військові не мали проблем з особовим складом: потрібні були понад дві тисячі резервістів, а до військкоматів прийшли понад три тисячі охочих.

Чоловіки, які взяли участь у військових зборах, подекуди не мають військової підготовки. Стрільби з бойової зброї та польові навчання мають відновити військові навички у тих, хто колись їх мав, але за кілька десятиліть вже втратив.

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"Я вважаю, що захист свого міста, своєї Батьківщини – це важливо. Тут половина людей, які зібралися, вже мають бойовий досвід", – зазначив резервіст Олександр Верьовкін.

Представники командування сказали, що створення бригад тероборони – адекватна реакція на спроби Росії розхитувати ситуацію у прифронтових областях. Показово, що чимало чоловіків з місцевого населення у відповідь беруть до рук зброю і проходять військовий вишкіл.



Резервісти

"Запорізька земля з такою відповідальністю поставилась до виконання завдань територіальної оборони на прикладі зборових заходів з бригадою, а тому це є підставою нашому противнику враховувати, що ми будемо боротися до останнього, ми відстоїмо нашу Батьківщину", – сказав заступник командуючого оперативного командування "Схід" Сергій Брусов.



Військові навчання в Запоріжжі

Протягом десяти днів запорізькі резервісти стрілятимуть на полігонах і проходитимуть бойове злагодження підрозділів.