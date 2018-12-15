Нехай бояться та готуються: як українські бійці ставляться до фантазій окупантів про наступ ЗСУ

Проросійські бойовики активно обстрілюють наших військових і встигають при цьому робити заяви. Начебто Збройні сили України мали піти в наступ на двох напрямках – Маріупольському та Горлівському.

Для цього терористи намалювали навіть карту, де розписали, якими силами та засобами українська армія планує це робити.

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14 грудня 2018 року окупантам, мабуть, наснилося, що 15 грудня на них нападуть українські військові. Про це заявив Едуард Басурін, "речник" псевдореспубліки ДНР. Цю страшилку "влада ДНР" розповідає вже тиждень.

Бойовики навіть придумали, що розпочатись наступ має з хімічної атаки.

Нехай собі чекають нашого наступу. А ми будемо утримувати наші позиції до певного наказу командування,

– описав ситуацію військовослужбовець Макс.

Бійці ставляться до фантазій бойовиків із посмішкою, хоча всі визнають: в разі команди – готові.



Нехай собі чекають, – боєць ЗСУ Макс

Між Горлівкою та Ясинуватою бойовики окопались на дорозі, що з'єднує ці два окуповані міста. Останніми днями бойовики, ніби справді готуючись до наступу ЗСУ, активно укріплювали та стягували техніку. Але поки що жодних надактивних дій на цій ділянці фронту не спостерігається. Йде звична окопна війна. Бойовики стріляють – українські солдати відповідають.



Військовослужбовець ЗСУ Едуард

Едуард пройшов не одну гарячу точку цієї війни. Зокрема, виходив з Іловайського котла. Сьогодні він святкує свій день народження. На жаль, не в родинному колі, а тут – на передовій. Проте Едуард про це не жалкує.

А ля гер ком а ля гер. Якось так. День, у принципі, звичний і не відрізняється від інших. Хіба привітаннями друзів та побратимів,

– розповів боєць ЗСУ Едуард.

Українські армійці в наступ не пішли. Але, за їх словами – нехай ворог боїться та готується. Тому що як не сьогодні, то скоро – українська армія поверне свою землю.

Нагадаємо, раніше 24 канал писав, що в листопаді і на початку грудня 2018 року в "ЛНР" пройшли масштабні навчання бойовиків із використанням важкої бронетехніки, яку перекинуто з російської військової бази.