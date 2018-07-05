На Запорожье военный автомобиль попал в смертельное ДТП: опубликованы фото
4 июля на автодороге Днепр - Никополь в Запорожском районе произошла авария с участием военного автомобиля, в результате которой погиб военнослужащий и еще один человек был травмирован.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.
Читайте также: Серьезное ДТП с пострадавшими произошло в Киеве
В Запорожском районе водитель военного автомобиля не справился с управлением, выехал на обочину дороги и перевернулся. В результате аварии водитель погиб на месте, а его пассажир госпитализирован в больницу,
– говорится в сообщении.
Как рассказали в полиции, за рулем военного тягача "МАЗ" был мужчина 1982 года рождения, который скончался на месте происшествия от полученных травм.
"Его пассажир 1975 года рождения с телесными повреждениями доставлен в больницу", – добавили правоохранители.
Полиция открыла уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил вождения или эксплуатации машин). Продолжается досудебное расследование.
В Запорожье произошло ДТП с участием военного автомобиля
На Запорожье военнослужащий погиб в аварии