На Запорожье военный автомобиль попал в смертельное ДТП: опубликованы фото

4 июля на автодороге Днепр - Никополь в Запорожском районе произошла авария с участием военного автомобиля, в результате которой погиб военнослужащий и еще один человек был травмирован.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

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В Запорожском районе водитель военного автомобиля не справился с управлением, выехал на обочину дороги и перевернулся. В результате аварии водитель погиб на месте, а его пассажир госпитализирован в больницу,

– говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, за рулем военного тягача "МАЗ" был мужчина 1982 года рождения, который скончался на месте происшествия от полученных травм.



"Его пассажир 1975 года рождения с телесными повреждениями доставлен в больницу", – добавили правоохранители.



Полиция открыла уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил вождения или эксплуатации машин). Продолжается досудебное расследование.



В Запорожье произошло ДТП с участием военного автомобиля