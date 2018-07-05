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На Запоріжжі військове авто потрапило у смертельну ДТП: опубліковані фото

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На Запоріжжі у ДТП загинув військовослужбовець
На Запоріжжі у ДТП загинув військовослужбовець / zp.npu.gov.ua

4 липня на автошляху Дніпро – Нікополь у Запорізькому районі сталася аварія за участю військового автомобіля, внаслідок якої загинув військовослужбовець та ще один чоловік був травмований.

Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

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У Запорізькому районі водій військового автомобіля не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та перекинувся. Внаслідок аварії водій загинув на місці, а його пасажир госпіталізований у лікарню,
– йдеться у повідомленні.

Як розповіли у поліції, за кермом військового тягача "МАЗ" був чоловік 1982 року народження, який помер на місці пригоди від отриманих травм.

"Його пасажир 1975 року народження з тілесними ушкодженнями доставлений до лікарні", – додали правоохоронці.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України (Порушення правил водіння або експлуатації машин). Триває досудове розслідування.


На Запоріжжі сталася ДТП за участю військового автомобіля


На Запоріжжі військовослужбовець загинув в аварії

Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП Збройні Сили України Новини Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
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