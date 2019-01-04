На Запорожье возобновили движение транспорта: перечень участков автодорог

В Запорожской области движение на трассах возобновляется после того, как было закрыто из-за снежного циклона.

Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.

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Известно, что возобновили движение на участках автодорог: М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта от Запорожья до выезда из Мелитополя (299-405 км), М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (400-442, 556-604 км), Н-30 Васильевка-Бердянск от перекрестка с трассой М-18 на г. Токмак в Бердянск (7-143 км), Р-37 Энергодар-Васильевка от с. Балки до Васильевки (35-74 км).

По состоянию на 16:30 возобновлено движение автотранспорта на трассах государственного и местного значения в пределах области, которое было закрыто днем из-за снегопада,

– говорится в сообщении.

Кроме того, движение восстановлено на участках автодорог Т-08-19 Бильмак-М-14 от пгт Бильмак до с. Осипенка (0-51км), Т-08-21 н-30-Приморск от с. Ильино Черниговского района до г. Приморская (0-36 км).

Возобновление движения на местных трассах стало возможным благодаря очистке покрытия дорог от снега и обработке его противогололедными средствами.

Ранее 24 канал сообщал, что из-за осложнения погоды на автодорогах Запорожской области ограничили движение грузовиков и маршруток. Ограничение введено с 11:00 пятницы, 4 января.