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      На Запоріжжі відновили рух транспорту: перелік ділянок автодоріг

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      На Запоріжжі відновили рух транспорту
      На Запоріжжі відновили рух транспорту / Фото з відкритих джерел

      У Запорізькій області рух на трасах відновлюється після того, як був закритий через сніговий циклон.

      Про це повідомили у прес-службі Укравтодору.

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      Відомо, що відновили рух на ділянках автодоріг: М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта від Запоріжжя до виїзду з Мелітополя (299-405 км), М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (400-442, 556-604 км), Н-30 Василівка-Бердянськ від перехрестя з трасою М-18 на м. Токмак до Бердянська (7-143 км), Р-37 Енергодар-Василівка від с. Балки до Василівки (35-74 км).

      Cтаном на 16:30 відновлено рух автотранспорту на трасах державного і місцевого значення в межах області, який було закрито вдень через снігопад,
      – йдеться у повідомленні.

      Крім того, рух відновлено на ділянках автодоріг Т-08-19 Більмак-М-14 від смт Більмак до с. Осипенка (0-51км), Т-08-21 Н-30-Приморськ від с. Ільїне Чернігівського району до м. Приморська (0-36 км).

      Відновлення руху на місцевих трасах стало можливим завдяки очищенню покриття доріг від снігу та обробленню його протиожеледними засобами.

      Раніше 24 канал повідомляв, що через ускладнення погоди на автошляхах Запорізької області обмежили рух вантажівок та маршруток. Обмеження введене з 11:00 п’ятниці, 4 січня.

      Теги: Новини України Негода в Україні Сніг в Україні Новини Запоріжжя Укравтодор
      Джерело: 24 канал
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