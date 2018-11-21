На заседании в Раде депутаты не заметили карту Украины без Крыма: фотодоказательство

Заседание временной следственной комиссии Верховной Рады для проверки фактов хищения в Вооруженных силах Украины в 2004-2017 гг. состоялось 20 ноября. Во время обсуждений в его рамках депутаты не заметили слайда с картой Украины без Крыма.

Трансляцию заседания вел телеканал 112 Украина.

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Так, во время обсуждения на экране появился слайд "Состояние вооружения в 2005-2010 годах" с изображением только материковой части страны.



Депутаты не заметили карту Украины без Крыма/ Скриншот "Главред"

Слайд демонстрировался около 40 секунд, однако никто из народных избранников не обратил внимания на отсутствие оккупированного полуострова.

К слову, национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания ранее сообщил о внеплановой проверке телеканала Newsone из-за появления в эфире карты Украины без временно оккупированного Крыма. Скандальная карта появилась во время прямой трансляции одной из передач.