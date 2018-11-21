10:43
21 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Навіщо Путіну печери. Мультяшна пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      На засіданні в Раді депутати не помітили карти України без Криму: фотодоказ

      1454 Читать новость на русском
      На засіданні в Раді депутати не помітили карти України без Криму
      На засіданні в Раді депутати не помітили карти України без Криму / Фото з відкритих джерел

      Засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для перевірки фактів розкрадання в Збройних силах України в 2004-2017 роках відбулось 20 листопада. Під час обговорень у його межах депутати не помітили слайду із картою України без Криму.

      Трансляцію засідання вів телеканал 112 Україна.

      Читайте також: Росія підняла за тривогою у Криму військових і винищувачі

      Так, під час обговорення на екрані з'явився слайд "Стан озброєння у 2005-2010 роках" із зображенням лише материкової частини країни.

      Верховна Рада Окупований Крим
      Депутати не помітили Карти України без Криму/ Скріншот "Главред"

      Слайд демонструвався близько 40 секунд, однак ніхто із народних обранців не звернув увагу на відсутність окупованого півострова.

      До слова, національна рада України з питань телебачення і радіомовлення раніше повідомила про позапланову перевірку телеканалу Newsone через появу в ефірі карти України без тимчасово окупованого Криму. Скандальна карта з'явилася під час прямої трансляцїі однієї із передач.

      Теги: Анексія Криму Новини політики Новини України Верховна Рада
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      День гідності та свободи: історія Євромайдану та програма заходів в Україні
      сьогодні , 08:37 День гідності та свободи: історія Євромайдану та програма заходів в Україні
      3227
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Банк Януковича вимагає від "Чорноморнафтогазу" більше 150 мільйонів
       1 грудня 2014 , 10:18
      Порошенко розповів історію дорогого подарунка від військових з АТО
       22 серпня 2015 , 16:52 1
      Ліга Європи: лідер Лейпцига, ймовірно, не зіграє проти Зорі
       30 серпня , 10:39
      Литва надала Україні доступ до бази даних авто з литовською реєстрацією
       8 жовтня , 14:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук