На засіданні в Раді депутати не помітили карти України без Криму: фотодоказ
Засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для перевірки фактів розкрадання в Збройних силах України в 2004-2017 роках відбулось 20 листопада. Під час обговорень у його межах депутати не помітили слайду із картою України без Криму.
Трансляцію засідання вів телеканал 112 Україна.
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Так, під час обговорення на екрані з'явився слайд "Стан озброєння у 2005-2010 роках" із зображенням лише материкової частини країни.
Депутати не помітили Карти України без Криму/ Скріншот "Главред"
Слайд демонструвався близько 40 секунд, однак ніхто із народних обранців не звернув увагу на відсутність окупованого півострова.
До слова, національна рада України з питань телебачення і радіомовлення раніше повідомила про позапланову перевірку телеканалу Newsone через появу в ефірі карти України без тимчасово окупованого Криму. Скандальна карта з'явилася під час прямої трансляцїі однієї із передач.
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