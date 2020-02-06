12:26
6 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 ДИЯ КОРОНАВИРУС 2020 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин в Череповце или Клоун из "Оно" теперь и в России. Освящения оружия не будет
      Вєсті Кремля
      21:58, 5 февраля
      Вести.UA: Школа для "слуг народа". Кива дал советы, как оплачивать коммуналку
      Вєсті.UA
      19:45, 5 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 ДИЯ КОРОНАВИРУС 2020 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      На земле будут зарабатывать украинцы, а не иностранцы, – Арахамия

      49 Читати новину українською
      Арахамия заверил, что на земле будут зарабатывать только украинцы / 24 канал

      Арахамия уверяет, что на земле в Украине будут зарабатывать только украинцы. Законопроект о рынке земли фактически запрещает любое владение землей иностранцам.

      Абсолютную уверенность в том, что именно украинцы будут зарабатывать на земле, заявил в кулуарах Верховной Рады глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

      Читайте также: В каких странах действует мораторий на продажу земли: инфографика

      Учитывая то общественное внимание, которое получил этот законопроект, сотни обсуждений, нам нечего бояться. Мы запретили фактически владение землей иностранцам,
      – отметил Арахамия.

      И добавил, что это удалось сделать через корпоративные права, фонды и банки.

      Арахамия отметил, что законопроект об упрощении получения гражданства не связан с проектом закона об открытии рынка земли. "Это никак не связано с землей. Нас 65 миллионов этнических украинцев, это борьба против паспортизации в ОРДЛО, и это также важно для страны. Я не хочу, чтобы связывали эти законопроекты", – добавил Арахамия.

      Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский 6 февраля пришел на заседание "Слуги народа", чтобы обсудить с нардепами земельную реформу. А лидер франции "Слуга народа" Арахамия заявил, что Рада планирует работать всю ночь, пока не рассмотрит вопрос о принятии рынка земли.

      Что известно о законопроекте О рынке земли

      • Купить государственную и коммунальную землю можно будет на прозрачных публичных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.
      • В первом чтении Рада проголосовала за законопроект в ноябре 2019 года. После этого нардепы внесли в законопроект более 4 тысяч правок.
      • Президент Владимир Зеленский обещал, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум.

      Какие правки уже внесли в законопроект о рынке земли

      • Право покупать землю будут иметь украинские граждане и юридические лица, основанные только гражданами Украины.
      • Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума относительно соответствующего вопроса.
      • Ограничение концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составлял 200 тысяч гектаров.

       

      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      41487
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Законодательство Рынок земли Давид Арахамия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:01 Трамп спасен: кому из президентов США был объявлен импичмент
      Ярослав Голобородько 56
      сегодня , 12:00 Решительный бой за украинскую землю
      Сергій Фурса 62
      14 января 2021 , 15:07 Туристический бум в Батуми (Грузия): как на этом заработать украинцам
      2
      3 февраля , 17:05 Власти одного из итальянских городов продают дома за 1 евро: детали
      Ростислав Струтинський 301
      сегодня , 11:30 Убойный месяц в исполнении "слуг"
      Леонід Швець 1171
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук