На земле будут зарабатывать украинцы, а не иностранцы, – Арахамия

Арахамия уверяет, что на земле в Украине будут зарабатывать только украинцы. Законопроект о рынке земли фактически запрещает любое владение землей иностранцам.

Абсолютную уверенность в том, что именно украинцы будут зарабатывать на земле, заявил в кулуарах Верховной Рады глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Учитывая то общественное внимание, которое получил этот законопроект, сотни обсуждений, нам нечего бояться. Мы запретили фактически владение землей иностранцам,

– отметил Арахамия.

И добавил, что это удалось сделать через корпоративные права, фонды и банки.

Арахамия отметил, что законопроект об упрощении получения гражданства не связан с проектом закона об открытии рынка земли. "Это никак не связано с землей. Нас 65 миллионов этнических украинцев, это борьба против паспортизации в ОРДЛО, и это также важно для страны. Я не хочу, чтобы связывали эти законопроекты", – добавил Арахамия.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский 6 февраля пришел на заседание "Слуги народа", чтобы обсудить с нардепами земельную реформу. А лидер франции "Слуга народа" Арахамия заявил, что Рада планирует работать всю ночь, пока не рассмотрит вопрос о принятии рынка земли.

Что известно о законопроекте О рынке земли

Купить государственную и коммунальную землю можно будет на прозрачных публичных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.

В первом чтении Рада проголосовала за законопроект в ноябре 2019 года. После этого нардепы внесли в законопроект более 4 тысяч правок.

Президент Владимир Зеленский обещал, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум.

Какие правки уже внесли в законопроект о рынке земли