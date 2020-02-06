На землі зароблятимуть українці, а не іноземці, – Арахамія

Арахамія запевняє, що на землі в Україні зароблятимуть лише українці. Законопроєкт про ринок землі фактично забороняє будь-яке володіння землею іноземцям.

Абсолютну впевненість у тому, що саме українці зароблятимуть на землі, заявив у кулуарах Верховної Ради голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Враховуючи ту суспільну увагу, яку отримав цей законопроєкт, сотні обговорень, нам нема чого боятися. Ми заборонили фактично володіння іноземцям землею,

– зазначив Арахамія.

Та додав, що це вдалося зробити через корпоративні права, фонди та банки.

Арахамія наголосив, що законопроєкт про спрощення отримання громадянства не пов'язаний із проєктом закону про відкриття ринку землі. "Це ніяк не пов’язано з землею. Нас 65 мільйонів етнічних українців, це боротьба проти паспортизації в ОРДЛО, і це також важливо для країни. Я не хочу, щоб пов’язували ці законопроєкти", – додав Арахамія.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський 6 лютого прийшов на засідання "Слуги народу", аби обговорити із нардепами земельну реформу. А лідер франції "Слуга народу" Арахамія заявив, що Рада планує працювати всю ніч, поки не розгляне питання про прийняття ринку землі.

Що відомо про законопроєкт про ринок землі

Купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю першими.

У першому читанні Рада проголосувала за законопроєкт у листопаді 2019 року. Після цього нардепи внесли до законопроєкту понад 4 тисячі правок.

Президент Володимир Зеленський обіцяв, що питання продажу землі іноземцям буде винесене на всеукраїнський референдум.

Які правки вже внесли в законопроєкт про ринок землі

Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.

Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.

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