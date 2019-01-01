На железнодорожной станции Манчестера вооруженный ножом мужчина напал на людей

В британском Манчестере вооруженный ножом мужчина напал на людей на железнодорожной станции, три человека получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции Манчестера.

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Отмечается, что в настоящее время нападающего задержали. Полиция занимается расследованием инцидента.

Правоохранители также сообщили, что в результате нападения мужчины пострадала одна женщина, мужчина и работник полиции. Детали относительно их состояния не раскрыты.

Мы продолжаем расследовать инцидент на станции Виктория. Станция пока закрыта для посещения,

– говорится в сообщении.

Just been very close to the most terrifying thing. Man stabbed in Manchester Victoria station on tram platform. Feet from me, I was close to jumping on the tracks as attacker had long kitchen knife. Totally shaken. This is seriously messed up. pic.twitter.com/CnUw7j2TOT — ᔕᗩᗰ ᑕᒪᗩᑕK (@Clack_Sam) 31 грудня 2018 р.

‍♂️‍♂️

Arrest being made after the stabbing at Manchester Victoria station tonight. pic.twitter.com/YWCplziU03 — A'L (@adamlea2) 1 січня 2019 р.

Нагадаємо, що у Лондоні затримали 39 осіб, ймовірно, причетних до вбивства чоловіка, якого знайшли з важким ножовим пораненням на вулиці у районі Хаммерсміт.