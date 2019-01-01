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      На железнодорожной станции Манчестера вооруженный ножом мужчина напал на людей

      19 Читати новину українською
      Мужчина с ножом напал на людей в Манчестере
      Мужчина с ножом напал на людей в Манчестере / Фото из открытых источников

      В британском Манчестере вооруженный ножом мужчина напал на людей на железнодорожной станции, три человека получили ранения.

      Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции Манчестера.

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      Отмечается, что в настоящее время нападающего задержали. Полиция занимается расследованием инцидента.

      Правоохранители также сообщили, что в результате нападения мужчины пострадала одна женщина, мужчина и работник полиции. Детали относительно их состояния не раскрыты.

      Мы продолжаем расследовать инцидент на станции Виктория. Станция пока закрыта для посещения,
      – говорится в сообщении.

      Нагадаємо, що у Лондоні затримали 39 осіб, ймовірно, причетних до вбивства чоловіка, якого знайшли з важким ножовим пораненням на вулиці у районі Хаммерсміт.

      Теги: Великобритания Жертвы
      Источник: 24 Канал
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