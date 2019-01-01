На железнодорожной станции Манчестера вооруженный ножом мужчина напал на людей
В британском Манчестере вооруженный ножом мужчина напал на людей на железнодорожной станции, три человека получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции Манчестера.
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Отмечается, что в настоящее время нападающего задержали. Полиция занимается расследованием инцидента.
Правоохранители также сообщили, что в результате нападения мужчины пострадала одна женщина, мужчина и работник полиции. Детали относительно их состояния не раскрыты.
Мы продолжаем расследовать инцидент на станции Виктория. Станция пока закрыта для посещения,
– говорится в сообщении.
Нагадаємо, що у Лондоні затримали 39 осіб, ймовірно, причетних до вбивства чоловіка, якого знайшли з важким ножовим пораненням на вулиці у районі Хаммерсміт.