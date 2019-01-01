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      На залізничній станції Манчестера озброєний ножем чоловік напав на людей

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      Чоловік з ножем напав на людей у Манчестері
      Чоловік з ножем напав на людей у Манчестері / Фото з відкритих джерел

      У британському Манчестері озброєний ножем чоловік напав на людей на залізничній станції, три людини отримали поранення.

      Про це повідомила прес-служба транспортної поліції Манчестера.

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      Зазначається, що наразі нападника затримано. Поліція займається розслідуванням інциденту.

      Правоохоронці також повідомили, що внаслідок нападу чоловіка постраждала одна жінка, чоловік та працівник поліції. Деталі щодо їхнього стану не розкриті.

      Ми продовжуємо розслідувати інцидент на станції Вікторія. Станція наразі закрита для відвідування,
      – йдеться в повідомленні.

      Нагадаємо, що у Лондоні затримали 39 осіб, ймовірно, причетних до вбивства чоловіка, якого знайшли з важким ножовим пораненням на вулиці у районі Хаммерсміт.

      Теги: Жертви Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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