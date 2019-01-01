На залізничній станції Манчестера озброєний ножем чоловік напав на людей

У британському Манчестері озброєний ножем чоловік напав на людей на залізничній станції, три людини отримали поранення.

Про це повідомила прес-служба транспортної поліції Манчестера.

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Зазначається, що наразі нападника затримано. Поліція займається розслідуванням інциденту.

Правоохоронці також повідомили, що внаслідок нападу чоловіка постраждала одна жінка, чоловік та працівник поліції. Деталі щодо їхнього стану не розкриті.

Ми продовжуємо розслідувати інцидент на станції Вікторія. Станція наразі закрита для відвідування,

– йдеться в повідомленні.

Just been very close to the most terrifying thing. Man stabbed in Manchester Victoria station on tram platform. Feet from me, I was close to jumping on the tracks as attacker had long kitchen knife. Totally shaken. This is seriously messed up. pic.twitter.com/CnUw7j2TOT — ᔕᗩᗰ ᑕᒪᗩᑕK (@Clack_Sam) 31 грудня 2018 р.

‍♂️‍♂️

Arrest being made after the stabbing at Manchester Victoria station tonight. pic.twitter.com/YWCplziU03 — A'L (@adamlea2) 1 січня 2019 р.

Нагадаємо, що у Лондоні затримали 39 осіб, ймовірно, причетних до вбивства чоловіка, якого знайшли з важким ножовим пораненням на вулиці у районі Хаммерсміт.