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      На Житомирщине Московский патриархат покинула первая община

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      На Житомирщине первая община бывшей УПЦ МП перешла к ПЦУ.
      На Житомирщине первая община бывшей УПЦ МП перешла к ПЦУ. / Инфо-Малин

      На Житомирщине первая община бывшей Украинской православной церкви перешла от Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

      Об этом сообщает местное издание "Инфо-Малин".

      Читайте также: Первая община УПЦ МП на Николаевщине перешла к Православной церкви Украины

      Так, община Свято-Николаевского храма УПЦ МП села Ворсовка Малинского района Житомирской области перешла к ПЦУ. Издание отмечает, что сейчас на официальных ресурсах Житомирской епархии ПЦУ информация отсутствует.

      Однако в УПЦ МП не замедлили с реакцией. Так, председатель синодального отдела по делам молодежи УПЦ МП архиепископ Иона Черепанов на своей странице в Фейсбук попросил "молитв за храм".

      К слову, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. После Объединительного собора, который состоялся 15 декабря, в ПЦУ решили перейти уже более 40 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. К слову, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата.

      Зато в УПЦ МП уже успели заявить, что совместных с Православной церковью Украины богослужений проводить не будут. При этом после предоставления ПЦУ Томоса в Московском патриархате не видят "площадки для диалога".

      Как создавали Православную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      Теги: Новости политики Новости Украины Православная церковь Украины Религия УПЦ МП Томос Новости Житомира
      Источник: 24 Канал
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