На Житомирщине Московский патриархат покинула первая община

На Житомирщине первая община бывшей Украинской православной церкви перешла от Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Об этом сообщает местное издание "Инфо-Малин".

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Так, община Свято-Николаевского храма УПЦ МП села Ворсовка Малинского района Житомирской области перешла к ПЦУ. Издание отмечает, что сейчас на официальных ресурсах Житомирской епархии ПЦУ информация отсутствует.

Однако в УПЦ МП не замедлили с реакцией. Так, председатель синодального отдела по делам молодежи УПЦ МП архиепископ Иона Черепанов на своей странице в Фейсбук попросил "молитв за храм".

К слову, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. После Объединительного собора, который состоялся 15 декабря, в ПЦУ решили перейти уже более 40 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. К слову, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата.



Зато в УПЦ МП уже успели заявить, что совместных с Православной церковью Украины богослужений проводить не будут. При этом после предоставления ПЦУ Томоса в Московском патриархате не видят "площадки для диалога".

Как создавали Православную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.