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      Первая община УПЦ МП на Николаевщине перешла к Православной церкви Украины

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      На Николаевщине община УПЦ МП перешла к Православной церкви Украины
      На Николаевщине община УПЦ МП перешла к Православной церкви Украины / Фото из открытых источников

      Община села Тимирязевка Николаевской области приняла решение о переходе из Украинской православной церкви Московского патриархата к Православной церкви Украины.

      Об этом сообщил священнослужитель кафедрального собора Касперовской иконы Божьей Матери в Николаеве Александр Ципляк в Facebook.

      Читайте также: На Волыни УПЦ МП наказала священника, потому что он поддержал ПЦУ

      По его словам, сегодня, 11 января, в селе состоялось собрание, на котором верующие и приняли решение о переходе из УПЦ МП к новосозданной церкви.

      Настоятелем общины будет отец Андрей (Борсук).

       

      К слову, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. После Объединительного собора, который состоялся 15 декабря, к ПЦУ решили перейти уже более 40 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. К слову, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

      Зато в УПЦ МП уже успели заявить, что совместных с Православной церковью Украины богослужений проводить не будут. При этом после предоставления ПЦУ Томоса в Московском патриархате не видят "площадки для диалога".

      Как создавали Православную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины, а предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержали большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      Теги: Новости Украины Религия Православная церковь Украины Новости Николаева УПЦ МП Новости политики
      Источник: 24 Канал
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