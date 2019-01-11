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      Перша громада УПЦ МП на Миколаївщині перейшла до Православної церкви України

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      На Миколаївщині громада УПЦ МП перейшла до Православної церкви України
      На Миколаївщині громада УПЦ МП перейшла до Православної церкви України / Фото з відкритих джерел

      Громада села Тімірязєвка Миколаївської області прийняла рішення про перехід з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

      Про це повідомив священнослужитель кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері в Миколаєві Олександр Ципляк у Facebook.

      Читайте також: На Волині УПЦ МП покарала священика, бо він підтримав ПЦУ

      За його словами, сьогодні, 11 січня, у селі відбулися збори, на яких віряни і прийняли рішення про перехід з УПЦ МП до новоствореної церкви.

      Настоятелем громади буде отець Андрій (Борсук).

       

      До слова, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Після Об'єднавчого собору, який відбувся 15 грудня, до ПЦУ вирішили перейти вже понад 40 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. До слова, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначено громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      Натомість в УПЦ МП вже встигли заявити, що спільних з Православною церквою України богослужінь проводити не будуть. При цьому після надання ПЦУ Томосу в Московському патріархаті не бачать "майданчика для діалогу".

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України, а предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі у Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      Теги: Новини України УПЦ МП Новини Миколаєва Православна церква України Релігія Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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