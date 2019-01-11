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      На Житомирщині Московський патріархат покинула перша громада

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      На Житомирщині перша громада колишньої УПЦ МП перейшла до ПЦУ
      На Житомирщині перша громада колишньої УПЦ МП перейшла до ПЦУ / Інфо-Малин

      На Житомирщині перша громада колишньої Української православної церкви перейшла від Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

      Про це повідомляє місцеве видання "Інфо-Малин".

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      Так, громада Свято-Миколаївського храму УПЦ МП села Ворсівка Малинського району Житомирської області перейшла до ПЦУ. Видання зазначає, що наразі на офіційних ресурсах Житомирської єпархії ПЦУ інформація відсутня.

      Однак у УПЦ МП не забарились із реакцією. Так, голова синодального відділу у справах молоді УПЦ МП архієпископ Іоана Черепанов на своїй сторінці у Фейсбук попросив "молитв за храм".

      До слова, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Після Об'єднавчого собору, який відбувся 15 грудня, до ПЦУ вирішили перейти вже понад 40 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. До слова, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначено громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      Натомість в УПЦ МП вже встигли заявити, що спільних з Православною церквою України богослужінь проводити не будуть. При цьому після надання ПЦУ Томосу в Московському патріархаті не бачать "майданчика для діалогу".

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України, а предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі у Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      Теги: Новини політики Новини України Релігія Православна церква України Новини Житомира Томос УПЦ МП
      Джерело: 24 Канал
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