16:06
13 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Коронавирус – полезен для россиян. Космически-спутниковое дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:28, 12 февраля
      Вести.UA: Пополнение украинской политической диаспоры в РФ. Кусок монобольшинства хотят откусить
      Вєсті.UA
      20:33, 12 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020

      На Житомирщине в болоте утонула женщина

      12 Читати новину українською
      В Житомирской области женщина утонула в болоте (Иллюстративное фото) / ztlis.com.ua

      В поселке Славенщина спасатели достали из болота тело женщины. Она утонула вечером, 12 февраля.

      В 21:50 спасателям поступило сообщение, что в болоте утонул человек, сообщили в пресс-служба ГСЧС.

      Обратите внимание: На Харьковщине ротвейлер загрыз 4-летнего ребенка: фото

      Селяне, проживающие неподалеку от водоема, слышали ночью женский крик о помощи. Жители поняли, что крики раздаются из болота. Поскольку почти ничего не было видно, то местные вызвали на помощь спасателей.

      ГСЧС прибыла на место происшествия уже через 15 минут. Спасатели искали женщину в резиновых сапогах, глубина была разной, но в основном – по пояс.

      Впоследствии в 20 метрах от берега спасатели нашли тело мертвой женщины в камышах, ее передали медикам. Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

      Какие несчастья последнее время случались на Житомирщине?Ранее в городе Новоград-Волынском Житомирской области спасатели вытащили из колодца тело женщины. Женщину нашел сосед, который пришел за водой. Колодец был открыт, а у неего стояло ведро. Прибывшие на место вызова обнаружили, что тело находится на большой глубине.

      Кроме того, в Житомирской области отца разозлил детский плач и он решил его "успокоить", сжав ребенку шею.

      Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
      сегодня
      174080
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины ГСЧС Жертвы Новости Житомира
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:50 Взрывы посылок в Амстердаме: что известно
      Ірина Кошанська 48
      сегодня , 15:00 Трамп создает для России мучительную реальность
      Лілія Шевцова 205
      11 февраля , 14:51 Как начать зарабатывать покером: 10 советов игрокам
      119
      сегодня , 12:30 Футуристическая Грузия: смелые решения крупнейшего застройщика Европы
      146
      сегодня , 14:40 Власти Львова поддержали создание "Народной команды "Карпаты "
      Ігор Саджениця 35
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук