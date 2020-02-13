На Житомирщине в болоте утонула женщина

В поселке Славенщина спасатели достали из болота тело женщины. Она утонула вечером, 12 февраля.

В 21:50 спасателям поступило сообщение, что в болоте утонул человек, сообщили в пресс-служба ГСЧС.

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Селяне, проживающие неподалеку от водоема, слышали ночью женский крик о помощи. Жители поняли, что крики раздаются из болота. Поскольку почти ничего не было видно, то местные вызвали на помощь спасателей.

ГСЧС прибыла на место происшествия уже через 15 минут. Спасатели искали женщину в резиновых сапогах, глубина была разной, но в основном – по пояс.

Впоследствии в 20 метрах от берега спасатели нашли тело мертвой женщины в камышах, ее передали медикам. Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

Какие несчастья последнее время случались на Житомирщине?Ранее в городе Новоград-Волынском Житомирской области спасатели вытащили из колодца тело женщины. Женщину нашел сосед, который пришел за водой. Колодец был открыт, а у неего стояло ведро. Прибывшие на место вызова обнаружили, что тело находится на большой глубине.



Кроме того, в Житомирской области отца разозлил детский плач и он решил его "успокоить", сжав ребенку шею.