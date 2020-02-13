На Житомирщині у болоті потонула жінка

У селищі Славенщина рятувальники дістали з болота тіло жінки. Вона потонула ввечері, 12 лютого.

О 21:50 до рятувальників надійшло повідомлення, що у болоті втопилася людина, повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Селяни, які проживають неподалік від водойми, чули вночі жіночий крик про допомогу. Мешканці зрозуміли, що крики лунають з болота. Оскільки майже нічого не було видно, то місцеві викликали на поміч рятувальників.

ДСНС прибула на місце події вже за 15 хвилин. Рятувальники шукали жінку у гумових чоботах, глибина була різною, але в основному – по пояс.

Згодом за 20 метрів від берега рятувальники знайшли тіло мертвої жінки в очереті, її передали медикам. Наразі обставини події з’ясовують фахівці.

Які нещастя останнім часом траплялись на Житомирщині?Раніше у місті Новоград-Волинському Житомирської області рятувальники витягнули із колодязя тіло жінки. Жінку знайшов сусід, який прийшов по воду. Криниця була вікдритою, а біля неї стояло відро. Рятувальники, які прибули на місце виклику виявили, що тіло перебуває на великій глибині.



Окрім того, у Житомирській області батька розлютив дитячий плач і він вирішив його "заспокоїти", стиснувши дитині шию. Хлопчик помер.