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      На Житомирщині у болоті потонула жінка

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      На Житомирщині жінка потонула у болоті (Ілюстративне фото) / ztlis.com.ua

      У селищі Славенщина рятувальники дістали з болота тіло жінки. Вона потонула ввечері, 12 лютого.

      О 21:50 до рятувальників надійшло повідомлення, що у болоті втопилася людина, повідомили у пресслужбі ДСНС.

      Зверніть увагу: На Харківщині ротвейлер загриз 4-річну дитину: фото

      Селяни, які проживають неподалік від водойми, чули вночі жіночий крик про допомогу. Мешканці зрозуміли, що крики лунають з болота. Оскільки майже нічого не було видно, то місцеві викликали на поміч рятувальників.

      ДСНС прибула на місце події вже за 15 хвилин. Рятувальники шукали жінку у гумових чоботах, глибина була різною, але в основному – по пояс.

      Згодом за 20 метрів від берега рятувальники знайшли тіло мертвої жінки в очереті, її передали медикам. Наразі обставини події з’ясовують фахівці.

      Які нещастя останнім часом траплялись на Житомирщині?Раніше у місті Новоград-Волинському Житомирської області рятувальники витягнули із колодязя тіло жінки. Жінку знайшов сусід, який прийшов по воду. Криниця була вікдритою, а біля неї стояло відро. Рятувальники, які прибули на місце виклику виявили, що тіло перебуває на великій глибині.

      Окрім того, у Житомирській області батька розлютив дитячий плач і він вирішив його "заспокоїти", стиснувши дитині шию. Хлопчик помер.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України ДСНС Жертви Новини Житомира
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