На набережной Брайтона в Бруклине провели акцию в поддержку Украины
18 апреля 2022 , 07:18Читати новину українською
Источник:ZN.UA
На набережной Кони-Айленд в Бруклине была проведена акция в поддержку Украины. Среди пляжа появились отрезки из ткани в цветах украинского флага.
Красным цветом на ткани были написаны названия городов. Об этом сообщили 18 апреля.
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Так иммигранты из Украины решили поддержать страну, где уже почти 2 месяца украинский народ демонстрирует героическое сопротивление в войне с российскими оккупантами,
– говорится в сообщении.
Участники акции в Бруклине написали названия таких городов как Одесса, Херсон, Мариуполь и другие.
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