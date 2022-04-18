Червоним кольором на тканині були написані назви українських міст. Про це повідомили 18 квітня.
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Так іммігранти з України вирішили підтримати країну, де вже майже 2 місяці український нарід демонструє героїчний спротив у війні з російськими окупантами,
– мовиться в повідомленні.
Учасники акції в Брукліні написали назви таких міст, як: Одеса, Херсон, Маріуполь та інші.
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