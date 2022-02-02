Наблюдательный совет "Укрзализныци" выбрал себе руководителя

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" избрал своим руководителем Гепарда Хофера. Ранее Кабмин утвердил его на должность независимого члена наблюдательного совета.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков на своей странице в фейсбуке отметил, что начало работы нового наблюдательного совета Укрзализныци – важный этап для реформы корпоративного управления.

Интересно "Карпатский экспресс" : из Украины в Румынию хотят запустить поезд

С самого начала наша команда заявляла о необходимости соблюдения принципов OECD, налаживания эффективной работы Правления и Наблюдательного совета,

– отметил министр.

Он отметил, что за последние полгода министерство и правительство заложили основу для развития Укрзализныци:

повысили грузовые тарифы,

наладили прямые закупки электроэнергии у производителя,

решили проблему налогообложения земель, которыми пользуется УЗ,

запустили десятилетнюю программу обновления украинского парка грузовых вагонов.

Что этому предшествовало

Гепард Хафер родом из Германии. Он имеет опыт работы во многих немецких и международных компаниях в сфере логистики и транспорта. Независимым членом Наблюдательного совета Укрзализныци Хафера назначили 29 февраля 2021 года.

Независимыми членами компании правительство утвердило также Анатолия Амелина, Долла Александера, Якуба Карновски. В то же время представителями государства стали Сергей Лещенко, Давид Ломджарии и Сергей Москаленко.

Это может вас заинтересовать – как проверяли пассажиров поездов во время жесткого карантина: видео