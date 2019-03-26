Наблюдательный совет Общественного выбрал себе нового руководителя

Новым главой Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины стала Светлана Остапа, заместитель шеф-редактора издания "Детектор Медиа".

Ее кандидатуру во время тайного голосования поддержали девять членов Наблюдательного совета, отметили на сайте Общественного.

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Ранее Остапа была членом Наблюдательного совета от депутатской фракции политической партии "Объединение "Самопомич".

Она заменила на посту Татьяну Лебедеву, которая стала руководителем Наблюдательного совета в феврале 2017 года.



Татьяна Лебедева

Отметим, что первую главу Наблюдательного совета НОТУ, а также заместителя и секретаря избирали сроком на два года, в 2019 их полномочия прекратились.

Новым заместителем главы стал Игорь Хохич, член Наблюдательного совета от парламентской группы "Возрождение".

Еще одну должность, секретаря, получил представитель ОО Transparency International и программный директор "Детектор Медиа" Вадим Городской. Его избрали в Наблюдательный совет на открытом конкурсе в сфере защиты интересов детей и молодежи.

Напомним, что в конце января Наблюдательный совет Общественного большинством голосов поддержал досрочное расторжение контракта с главой правления НСТУ Зурабом Аласанией. Во время голосования новый руководитель Наблюдательного совета Светлана Остапа голосовала против.



Впоследствии решение об увольнении Аласании отсрочили до 6 мая 2019 года.