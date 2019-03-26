Наглядова рада Суспільного обрала собі нового керівника

Новою головою Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанія України стала Світлана Остапа, заступниця шеф-редакторки видання "Детектор медіа".

Її кандидатуру підтримали під час таємного голосування підтримали дев'ять членів Наглядової ради, зазначили на сайті Суспільного.

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Раніше Остапа була членом Наглядової ради від депутатської фракції політичної партії "Об'єднання "Самопоміч".

Вона замінила на посаді Тетяну Лєбєдєву, яка стала керівником Наглядової ради у лютому 2017 року.



Тетяна Лєбєдєва

Зазначимо, що першу голову Наглядової ради НСТУ, а також заступника та секретаря обирали терміном на два роки, у 2019 їхні повноваження припинилися.

Тож новим заступником голови став Ігор Хохич, член Наглядової ради від парламентської групи "Відродження".

Ще одну посаду, секретаря, отримав представник ГО Transparency International та програмний директор "Детектор Медіа" Вадим Міський. Його обрали до Наглядової ради на відкритому конкурсі у сфері захисту інтересів дітей та молоді.

Нагадаємо, що наприкінці січня Наглядова рада Суспільного більшістю голосів підтримала дострокове розірвання контракту з головою правління НСТУ Зурабом Аласанією. Під час голосування новий керівник Наглядової ради Світлана Остапа голосувала проти.

Згодом рішення про звільнення Аласанії відтермінували до 6 травня 2019 року.