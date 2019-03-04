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      Суспільне залишилося без виконавчого директора

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      Олександр Лієв
      Олександр Лієв / Прес-служба UA:Суспільне мовлення

      Олександр Лієв подав у відставку з посади виконавчого директора Національної суспільної телерадіокомпанії України.

      Про таке рішення Лієв повідомив на спільній зустрічі з колективом керівників телерадіокомпанії, мовиться на сайті "Суспільного".

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      Упродовж останніх півтора року Лієв у Суспільному відповідав за об’єднання 31 державної телерадіокомпанії в єдину, проведення оптимізації структури та видатків на її утримання. За словами чиновника, роль виконавчого директора була потрібно для координації цих масштабних змін, проте наразі цей етап вже завершено.

      Для проведення наступного етапу реформи в компанії вже затверджено нову структуру управління, що не передбачає посади виконавчого директора. Власне цим Лієв і пояснює своє звільнення.

      "Компанія є готовою до наступних кроків розвитку: ухвалити річний план, фінансування цього року з державного бюджету є на чверть більшим, ніж минулого, очікується зростання комерційних надходжень, а витрати на утримання значно скоротилися — усе це є запорукою результативного 2019 року. Я й далі вболіватиму за команду Суспільного мовника. Вірю в цю команду", – зауважив Лієв.

      Голова правління Суспільного Зураб Аласанія, зі свого боку, подякував Лієву за сумлінну та нелегку роботу під час першого етапу реформи. Також керівник мовника відзначив високу ефективність виконавчого директора як кризового менеджера.

      "Реформа була дуже непростою, телерадіокомпанія мала великі виклики й випробування, та він завжди сумлінно робив свою роботу, не зупинявся перед труднощами. Саме виконавчий директор був тією фігурою, що координувала багато адміністративних процесів", – зазначив він.

      Олександр Лієв пропрацював у Суспільному п’ять років. У телекомпанію він прийшов у квітні 2014 року – на запрошення Зураба Аласанії. Першим місцем його роботи була посада першого заступника гендиректора Національної телекомпанії України.

      31 січня наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України ухвалила рішення достроково звільнити з посади голови правління мовника Зураба Аласанію. Натомість тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління призначили Миколу Чернотицького. 12 лютого Наглядова рада НСТУ вирішила відтермінувати розірвання контракту з Аласанією до 6 травня 2019 року. 25 лютого Аласанія подав до суду заяву з вимогою скасувати рішення Наглядової ради про його звільнення.

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      Теги: Новини політики Новини України ЗМІ Медіа Зураб Аласанія
      Джерело: 24 канал
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