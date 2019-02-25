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      Аласанія оскаржив у суді своє звільнення

      201 Читать новость на русском
      Аласанія оскаржив у суді своє звільнення з НСТУ
      Аласанія оскаржив у суді своє звільнення з НСТУ / Радіо НВ

      Голова правління Національної суспільної телекомпанії України Зураб Аласанія подав до суду заяву з вимогою скасувати рішення Наглядової ради про його звільнення.

      Згідно з текстом позову, Аласанія вважає незаконним рішення про дострокове припинення з ним трудового контракту. Про це повідомив юрист Аласанії Андрій Гук.

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      Аласанія буде просити суд скасувати кілька рішень Наглядової ради:

      • про внесення до порядку денного питання про розірвання контракту та його розгляд у закритому режимі;
      • про голосування за проект рішення питання про дострокове припинення контракту шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів;
      • про припинення контракту достроково на підставі пунктів 7.4.2.1 контракту з урахуванням обґрунтувань, викладених у проектах рішень, а також доповнень, висловлених у ході обговорення;
      • про встановлення дати припинення контракту – 6 травня 2019 року;
      • про призначення Миколи Чернотицького виконувачем обов'язків голови правління НСТУ.

      Що відомо про звільнення Зураба Аласанії? Аласанію звільнили з посади голови правління Суспільного мовлення достроково (до завершення контракту) 31 січня. Таке рішення ухвалила наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України. Тимчасовим в. о. голови правління призначили Миколу Чернотицького.

      Причини звільнення Аласанії не обґрунтовані. Сам він заявляв про порушення зі сторони членів Наглядової ради НСТУ під час голосування про дострокове розірвання контракту.

      Звільнення Аласанії може бути спробою запровадити цензуру напередодні виборів президента. Одна з версій – Аласанію звільнили через те, що канал не транслював форум, на якому президент Петро Порошенко заявив про свою участь у виборах. Друга версія – Аласанія відстояв вихід на каналі програм розслідувань "Схеми" та "Наші Гроші", які планували прибрати з ефіру.

      12 лютого Наглядова рада НСТУ вирішила відтермінувати розірвання контракту з Аласанією до 6 травня 2019 року.

      Як розгортаються події після звільнення зураба аласанії:
      blog_ava
      MARUV не їде на Євробачення-2019 від України
      сьогодні
      27044
      Теги: Новини України Зураб Аласанія ЗМІ Медіа Журналісти Судді Новини політики
      Джерело: 24 канал
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