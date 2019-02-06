Аласанія вважає, що Порошенко не причетний до його звільнення

Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія вважає, що його звільнення з посади голови правління Суспільного мовлення не було прямою вказівкою від влади. А офіційна позиція Адміністрації Президента – дуже нейтральна.

"Вони (наглядова рада) нашкодили всім, включно і особливо з чинною владою, про яку всі одразу подумали. Тому я вважаю, що тут немає прямої вказівки від влади. Але є деякі дуже ретиві хлопці, що наближені до неї", – сказав Аласанія в інтерв’ю DW.

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Він зауважив, що у документі про його звільнення вказано, що причиною стало "невисвітлення особи президента".

Але я не думаю, що президент почав все це. Для нього це означає підставитися,

– вважає Аласанія.

Він додав, офіційна позиція Адміністрації Президента є дуже нейтральною.

"Ми підтримуємо Суспільне". Що це означає, ніхто не розуміє. Але АП і президент завжди декларували назовні свою непричетність до Суспільного, і це є правильно. Неофіційні сигнали, як на мене, були зроблені через Павла Клімкіна і через Ірину Геращенко. Так само зробив Кабмін через Арсена Авакова і через Макса Нефьодова. Можливо, це не було централізовано, і це їхня власна ініціатива. Але отака позиція була", – зауважив Аласанія.

Він наголосив, що не розглядає голосування про своє звільнення, як одностайну атаку влади на Суспільне.

Хто та чому звільнив Зураба Аласанію з посади голови правління Суспільного мовлення? Аласанію 31 січня достроково (до завершення контракту) звільнила наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України. Тимчасово виконуючим обов’язки голови правління призначили Миколу Чернотицького. Причини звільнення Аласанії досі не озвучені та офіційного не обґрунтовані. Сам Аласанія заявив про порушення зі сторони членів Наглядової ради НСТУ під час голосування про дострокове розірвання контракту.



Багато говорять про те, що це звільнення може бути спробою запровадження цензури напередодні виборів президента. Одна з версій – рішення про звільнення Аласанії мотивоване, тим, що канал не транслював форум, на якому президент Петро Порошенко заявив, що балотуватиметься на виборах 2019 року. Друга версія – саме Аласанія відстояв вихід на каналі програм розслідувань "Схеми" та "Наші Гроші", які збирались прибрати з ефіру.



Аласанія планує оскаржити рішення про своє звільнення у суді.