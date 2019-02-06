Аласания считает, что Порошенко не причастен к его увольнению

Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания считает, что его увольнение с должности председателя правления Общественного вещания не было прямым указанием от власти. А официальная позиция Администрации Президента – очень нейтральная.

"Они (наблюдательный совет) навредили всем, включительно и особенно с действующей властью, о которой все сразу подумали. Поэтому я считаю, что здесь нет прямого указания от власти. Но есть некоторые очень ретивые ребята, приближенные к ней", – сказал Аласания в интервью DW.

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Он отметил, что в документе о его увольнении указано, что причиной стало "неосвещение личности президента".

Но я не думаю, что президент начал все это. Для него это значит подставиться,

– считает Аласания.

Он добавил, официальная позиция Администрации Президента является очень нейтральной.

"Мы поддерживаем Общественное". Что это значит, никто не понимает. Но АП и президент всегда декларировали наружу свою непричастность к Общественному, и это правильно. Неофициальные сигналы, как на меня, были сделаны через Павла Климкина и через Ирину Геращенко. Также сделал Кабмин за Арсена Авакова и через Макса Нефедова. Возможно, это не было централизовано, и это их собственная инициатива. Но такая позиция была", – отметил Аласания.

Он отметил, что не рассматривает голосование о своем увольнении, как единодушную атаку власти на общественное.

Кто и почему уволил Зураба Аласанию с должности председателя правления Общественного вещания?Аласанию 31 января досрочно (до завершения контракта) уволил наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Временно исполняющим обязанности председателя правления назначили Николая Чернотицкого. Причины увольнения Аласании до сих пор не озвучены и официального не обоснованы. Сам Аласания заявил о нарушениях со стороны членов Наблюдательного совета НСТУ во время голосования о досрочном расторжении контракта.



Много говорят о том, что это увольнение может быть попыткой введения цензуры накануне выборов президента. Одна из версий – решение об увольнении Аласании мотивировано тем, что канал не транслировал форум, на котором президент Петр Порошенко заявил, что будет баллотироваться на выборах 2019 года. Вторая версия – именно Аласания отстоял выход на канале программ расследований "Схемы" и "Наши Деньги", которые собирались убрать из эфира.



Аласания планирует обжаловать решение о своем увольнении в суде.