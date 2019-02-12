22:53
13 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, сьогодні
      Вєсті.UA: Як Бандера змусив Киву віддати останнє. За Медведчука переживають в ООН
      Вєсті.UA
      19:58, сьогодні
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Наглядова рада Суспільного відклала звільнення Зураба Аласанії

      207 Читать новость на русском
      Наглядова рада Суспільного відклала звільнення Зураба Аласанії
      Наглядова рада Суспільного відклала звільнення Зураба Аласанії / hromadske.ua

      Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України провела позачергове засідання. На засіданні ухвалили рішення відтермінувати розірвання контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією до 6 травня 2019 року.

      Таке рішення ухвалили члени Наглядової ради ПАТ "НСТУ" на позачерговому засіданні у вівторок, 12 лютого.

      Читайте також: Звільнення Аласанії: що потрібно знати про скандал на Суспільному

      Пропозицію перенести дату припинення контракту з Аласанією на 6 травня 2019 року, а саме після президентських виборів, внесла Тетяна Лебедєва.

      За рішення проголосувало 11 членів Наглядової ради.

      Проти проголосували троє – В’ячеслав Козак, Євген Глібовицький та Олександр Павліченко. Четверо проголосували за, а решта – утрималися.

      Відповідно до інформації джерел 24 каналу ініціатором звільнення Зураба Аласанія є український журналіст та член Радикальної партії Олега Ляшка – В’ячеслав Козак.

      Дивіться відео як відбувалося позачергове засідання Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України:

      Пряма трансляція засідання Наглядової ради ПАТ "НСТУ"

      Сьогодні, 12 лютого, о 16:00, Наглядова рада ПАТ "НСТУ" проведе позачергове засідання. Проект порядку денного: ️ про Фінансовий план ПАТ "НСТУ" на 2019 рік; ️ про звіт Наглядової ради ПАТ "НСТУ" за 2018 рік; ️ про Щорічний (загальний) звіт про діяльність ПАТ "НСТУ" за 2018 рік та Звіт про виконання Річного плану діяльності ПАТ "НСТУ" за 2018 рік; ️ про Річний план діяльності ПАТ "НСТУ" на 2019 рік; ️ інформація від правління про визначення аудиторської фірми для проведення аудиту річної фінансової звітності ПАТ "НСТУ" за 2018 рік; ️ інформація від правління про формат теледебатів протягом президентських виборів; ️ про пропозиції щодо перегляду рішення Наглядової ради ПАТ "НСТУ" про дострокове припинення контракту із З. Г. Аласанією; ️ про утворення робочої групи з доопрацювання конкурсної документації; ️ про обрання керівництва Наглядової ради ПАТ "НСТУ"; ️ щодо втручання в діяльність Наглядової ради НСТУ; ️ різне.

      Опубліковано UA: Суспільне мовлення Вівторок, 12 лютого 2019 р.
       

      Що відомо про звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення?Аласанію звільнили з посади достроково (до завершення контракту) 31 січня. Таке рішення ухвалила наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України. Тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління призначили Миколу Чернотицького.

      Причини звільнення Аласанії не обґрунтовані. Сам Аласанія заявив про порушення зі сторони членів Наглядової ради НСТУ під час голосування про дострокове розірвання контракту.

      Існує думка, що звільнення Аласанії може бути спробою запровадити цензуру напередодні виборів президента. Одна з версій – Аласанію звільнили через те, що канал не транслював форум, на якому президент Петро Порошенко заявив про свою участь у виборах. Друга версія – Аласанію звільнили через те, що він відстояв вихід на каналі програм розслідувань "Схеми" та "Наші Гроші", які планували прибрати з ефіру.

      Аласанія планує оскаржити рішення про своє звільнення у суді. А тим часом після звістки про звільнення Аласанії донор USAID призупинив дію гранту для телеканалу.

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: якими статками володіють кандидати
      сьогодні
      5692
      Теги: Новини України Новини політики ЗМІ Журналісти Зураб Аласанія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 12 лютого
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сьогодні , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1382
      Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      сьогодні , 22:00 Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      637
      Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      сьогодні , 20:00 Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      Світлана Попова 194
      Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      сьогодні , 19:00 Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      4993
      Як прикрасити кімнату до Дня Валентина: 4 простих способи
      сьогодні , 18:01 Як прикрасити кімнату до Дня Валентина: 4 простих способи
      162
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук