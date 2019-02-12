Наглядова рада Суспільного відклала звільнення Зураба Аласанії

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України провела позачергове засідання. На засіданні ухвалили рішення відтермінувати розірвання контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією до 6 травня 2019 року.

Таке рішення ухвалили члени Наглядової ради ПАТ "НСТУ" на позачерговому засіданні у вівторок, 12 лютого.

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Пропозицію перенести дату припинення контракту з Аласанією на 6 травня 2019 року, а саме після президентських виборів, внесла Тетяна Лебедєва.

За рішення проголосувало 11 членів Наглядової ради.

Проти проголосували троє – В’ячеслав Козак, Євген Глібовицький та Олександр Павліченко. Четверо проголосували за, а решта – утрималися.

Відповідно до інформації джерел 24 каналу ініціатором звільнення Зураба Аласанія є український журналіст та член Радикальної партії Олега Ляшка – В’ячеслав Козак.

Дивіться відео як відбувалося позачергове засідання Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України:

Пряма трансляція засідання Наглядової ради ПАТ "НСТУ" Сьогодні, 12 лютого, о 16:00, Наглядова рада ПАТ "НСТУ" проведе позачергове засідання. Проект порядку денного: ️ про Фінансовий план ПАТ "НСТУ" на 2019 рік; ️ про звіт Наглядової ради ПАТ "НСТУ" за 2018 рік; ️ про Щорічний (загальний) звіт про діяльність ПАТ "НСТУ" за 2018 рік та Звіт про виконання Річного плану діяльності ПАТ "НСТУ" за 2018 рік; ️ про Річний план діяльності ПАТ "НСТУ" на 2019 рік; ️ інформація від правління про визначення аудиторської фірми для проведення аудиту річної фінансової звітності ПАТ "НСТУ" за 2018 рік; ️ інформація від правління про формат теледебатів протягом президентських виборів; ️ про пропозиції щодо перегляду рішення Наглядової ради ПАТ "НСТУ" про дострокове припинення контракту із З. Г. Аласанією; ️ про утворення робочої групи з доопрацювання конкурсної документації; ️ про обрання керівництва Наглядової ради ПАТ "НСТУ"; ️ щодо втручання в діяльність Наглядової ради НСТУ; ️ різне. Опубліковано UA: Суспільне мовлення Вівторок, 12 лютого 2019 р.

Що відомо про звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення?Аласанію звільнили з посади достроково (до завершення контракту) 31 січня. Таке рішення ухвалила наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України. Тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління призначили Миколу Чернотицького.



Причини звільнення Аласанії не обґрунтовані. Сам Аласанія заявив про порушення зі сторони членів Наглядової ради НСТУ під час голосування про дострокове розірвання контракту.



Існує думка, що звільнення Аласанії може бути спробою запровадити цензуру напередодні виборів президента. Одна з версій – Аласанію звільнили через те, що канал не транслював форум, на якому президент Петро Порошенко заявив про свою участь у виборах. Друга версія – Аласанію звільнили через те, що він відстояв вихід на каналі програм розслідувань "Схеми" та "Наші Гроші", які планували прибрати з ефіру.



Аласанія планує оскаржити рішення про своє звільнення у суді. А тим часом після звістки про звільнення Аласанії донор USAID призупинив дію гранту для телеканалу.