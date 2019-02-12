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      Наблюдательный совет "Общественного" отложил увольнение Зураба Аласании

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      Наблюдательный совет "Общественного" отложил увольнение Зураба Аласании
      Наблюдательный совет "Общественного" отложил увольнение Зураба Аласании / hromadske.ua

      Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины провел внеочередное заседание. На заседании приняли решение отложить расторжение контракта с главой правления "Общественного вещания" Зурабом Аласанией до 6 мая 2019 года.

      Такое решение приняли члены Наблюдательного совета ПАО "НСТУ" на внеочередном заседании во вторник, 12 февраля.

      Читайте также: Увольнение Аласании: что нужно знать о скандале на "Общественном"

      Предложение перенести дату прекращения контракта с Аласанией на 6 мая 2019 года, а именно после президентских выборов, внесла Татьяна Лебедева.

      За решение проголосовало 11 членов Наблюдательного совета.

      Против проголосовали трое – Вячеслав Козак, Евгений Глибовицкий и Александр Павличенко. Четверо проголосовали за, а остальные – воздержались.

      Согласно информации источников 24 канала инициатором увольнения Зураба Аласания является украинский журналист и член "Радикальной партии Олега Ляшко" – Вячеслав Козак.

      Смотрите видео как происходило внеочередное заседание Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины:

      Пряма трансляція засідання Наглядової ради ПАТ "НСТУ"

      Сьогодні, 12 лютого, о 16:00, Наглядова рада ПАТ "НСТУ" проведе позачергове засідання. Проект порядку денного: ️ про Фінансовий план ПАТ "НСТУ" на 2019 рік; ️ про звіт Наглядової ради ПАТ "НСТУ" за 2018 рік; ️ про Щорічний (загальний) звіт про діяльність ПАТ "НСТУ" за 2018 рік та Звіт про виконання Річного плану діяльності ПАТ "НСТУ" за 2018 рік; ️ про Річний план діяльності ПАТ "НСТУ" на 2019 рік; ️ інформація від правління про визначення аудиторської фірми для проведення аудиту річної фінансової звітності ПАТ "НСТУ" за 2018 рік; ️ інформація від правління про формат теледебатів протягом президентських виборів; ️ про пропозиції щодо перегляду рішення Наглядової ради ПАТ "НСТУ" про дострокове припинення контракту із З. Г. Аласанією; ️ про утворення робочої групи з доопрацювання конкурсної документації; ️ про обрання керівництва Наглядової ради ПАТ "НСТУ"; ️ щодо втручання в діяльність Наглядової ради НСТУ; ️ різне.

      Опубліковано UA: Суспільне мовлення Вівторок, 12 лютого 2019 р.
       

      Что известно об увольнении Зураба Аласании с должности главы правления "Общественного вещания"?
      Аласанию уволили с должности досрочно (до завершения контракта) 31 января. Такое решение принял наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Временно исполняющим обязанности председателя правления назначен Николай Чернотицкий.

      Причины увольнения Аласания не обоснованы. Сам Аласания заявил о нарушении со стороны членов Наблюдательного совета НСТУ во время голосования о досрочном расторжении контракта.

      Существует мнение, что увольнение Аласании может быть попыткой ввести цензуру накануне выборов президента. Одна из версий – Аласанию уволили из-за того, что канал не транслировал форум, на котором президент Петр Порошенко заявил о своем участии в выборах. Вторая версия – Аласанию уволили из-за того, что он отстоял выход на канале программ расследований "Схемы" и "Наши Деньги", которые планировали убрать из эфира.

      Аласания планирует обжаловать решение о своем увольнении в суде. А между тем после известия об увольнении Аласании донор USAID приостановил действие гранта для телеканала.

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      Теги: Новости политики Новости Украины СМИ Журналисты Зураб Аласания
      Источник: 24 канал
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