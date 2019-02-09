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      Поспішне рішення: в ОБСЄ відреагували на звільнення Зураба Аласанії

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      В ОБСЄ відреагували на звільнення Зураба Аласанії
      В ОБСЄ відреагували на звільнення Зураба Аласанії / tech.liga.net

      Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння з приводу нещодавнього рішення Наглядової ради "Національної громадської телерадіокомпанії України" звільнити голову правління НСТУ Зураба Аласанію.

      Арлем Дезір в опублікованій заяві на сайті ОБСЄ написав, що це рішення "поспішне і викликає занепокоєння".

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      За словами Дезіра, це рішення може негативно вплинути на незалежність та життєздатність суспільних ЗМІ в Україні.

      Особливо з наближенням двох важливих виборів цього року,
      – додав він.

      Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ зазначив, що з моменту свого створення НСТУ "зробила важливі кроки у переході від державних до суспільних ЗМІ та досягла прогресу у встановленні стандартів професійної журналістики"

      Він також вказав на те, що НСТУ зіткнулася з обмеженням у фінансуванні протягом останніх двох років. За його словами, створення якісного і інформативного продукту суспільними ЗМІ є можливим лише у випадку їх незалежності та фінансової стійкості.

      Я сподіваюся, що члени Наглядової ради забезпечать незалежність НСТУ у майбутньому та розвиток справжнього суспільного ЗМІ, вільного від політичного втручання,
      – заявив Арлем Дезір.

      Що відомо про звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення?Аласанію звільнили з посади достроково (до завершення контракту) 31 січня. Таке рішення ухвалила наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України. Тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління призначили Миколу Чернотицького.

      Причини звільнення Аласанії не обґрунтовані. Сам Аласанія заявив про порушення зі сторони членів Наглядової ради НСТУ під час голосування про дострокове розірвання контракту.

      Існує думка, що звільнення Аласанії може бути спробою запровадити цензуру напередодні виборів президента. Одна з версій – Аласанію звільнили через те, що канал не транслював форум, на якому президент Петро Порошенко заявив про свою участь у виборах. Друга версія – Аласанію звільнили через те, що він відстояв вихід на каналі програм розслідувань "Схеми" та "Наші Гроші", які планували прибрати з ефіру.

      Аласанія планує оскаржити рішення про своє звільнення у суді. А тим часом після звістки про звільнення Аласанії донор USAID призупинив дію гранту для телеканалу.

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      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 ОБСЄ ЗМІ Журналісти Зураб Аласанія
      Джерело: 24 канал
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