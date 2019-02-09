Поспешное решение: в ОБСЕ отреагировали на увольнение Зураба Аласании

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность по поводу недавнего решения Наблюдательного совета "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" уволить председателя правления НСТУ Зураба Аласанию.

Арлем Дезир в опубликованном заявлении на сайте ОБСЕ написал, что это решение "поспешное и вызывает беспокойство".

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По словам Дезира, это решение может негативно повлиять на независимость и жизнеспособность общественных СМИ в Украине.

Особенно с приближением двух важных выборов этого года,

– добавил он.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ отметил, что с момента своего создания НСТУ "сделала важные шаги в переходе от государственных до общественных СМИ и достигла прогресса в установлении стандартов профессиональной журналистики"

Он также указал на то, что НСТУ столкнулась с ограничением в финансировании в течение последних двух лет. По его словам, создание качественного и информативного продукта общественными СМИ возможно только в случае их независимости и финансовой устойчивости.

Я надеюсь, что члены Наблюдательного совета обеспечат независимость НСТУ в будущем и развитие подлинного общественного СМИ, свободного от политического вмешательства,

– заявил Арлем Дезир.

Что известно об увольнении Зураба Аласании с должности главы правления Общественного вещания?

Аласанию уволили с должности досрочно (до завершения контракта) 31 января. Такое решение принял наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Временным исполняющим обязанности председателя правления назначили Николая Чернотицкого.



Причины увольнения Аласании не обоснованы. Сам Аласания заявил о нарушениях со стороны членов Наблюдательного совета НСТУ во время голосования о досрочном расторжении контракта.



Существует мнение, что увольнение Аласании может быть попыткой ввести цензуру накануне выборов президента. Одна из версий – Аласанию уволили за то, что канал не транслировал форум, на котором президент Петр Порошенко заявил о своем участии в выборах. Вторая версия – Аласанию уволили за то, что он отстоял выход на канале программ расследований "Схемы" и "Наши Деньги", которые планировали убрать с эфира.



Аласания планирует обжаловать решение о своем увольнении в суде. А тем временем после известия об увольнении Аласании донор USAID приостановил действие гранта для телеканала.