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      Прямое и грубое вмешательство:"Общественное" требует пересмотреть решение об увольнении Аласании

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      "Общественное" требует пересмотреть решение об увольнении Аласании
      "Общественное" требует пересмотреть решение об увольнении Аласании / nakipelo.ua

      Правление Общественного вещателя призвало Наблюдательный совет ПАО "НСТУ" пересмотреть решение об увольнении председателя правления Зураба Аласании. Правление утверждает, что решение Наблюдательного совета является незаконным.

      В "Общественном" считают, что Наблюдательный совет прибег к манипуляциям. Об этом говорится в заявлении "Общественного" 8 февраля, в ответ на протокол Наблюдательного совета.

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      Одной из причин увольнения Зураба Аласании совет указывает создание директората, и "делегировал структуре полномочия членов правления". Однако в правлении подчеркивают необходимость такого решения.

      Руководитель любой компании распределяет исполнение определенных обязанностей между различными топ-менеджерами согласно их должностных обязанностей и компетенций,
      – говорится в заявлении.

      Более того, в правлении пояснили, что получили только 50% бюджета, который должны были бы получить по закону. Именно из-за этого и пришлось принимать соответствующие решения для обеспечения деятельности.

      Что касается отпусков, то в "Общественном" пояснили, что работники брали неоплачиваемые отпуска в качестве антикризисного мероприятия.

      Большая часть "отпускников" при том продолжала работать,
      –отмечают в НСТУ.

      Правление "Общественного" также отказалось от другого антикризисного мероприятия – размещение "серой" политической рекламы.

      На замечание Наблюдательного совета о неосветлении Крестного хода в июле 2018 года и других событий, в которых участвовал президент Украины Петр Порошенко, в правлении "Общественного" также дали ответ.

      Это прямое и грубое вмешательство в редакционную политику,
      – указано в заявлении.

      Член Наблюдательного Совета Алексей Панич сказал, что заседание совета состоится во вторник, 12 февраля, где могут снова рассмотреть вопрос об увольнении Аласания, пишет "Украинская правда".

      Что известно об увольнении Зураба Аласании с должности главы правления Общественного вещания?
      Аласанию уволили с должности досрочно (до завершения контракта) 31 января. Такое решение принял наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Временным исполняющим обязанности председателя правления назначили Николая Чернотицкого.

      Причины увольнения Аласании не обоснованы. Сам Аласания заявил о нарушениях со стороны членов Наблюдательного совета НСТУ во время голосования о досрочном расторжении контракта.

      Существует мнение, что увольнение Аласании может быть попыткой ввести цензуру накануне выборов президента. Одна из версий – Аласанию уволили за то, что канал не транслировал форум, на котором президент Петр Порошенко заявил о своем участии в выборах. Вторая версия – Аласанию уволили за то, что он отстоял выход на канале программ расследований "Схемы" и "Наши Деньги", которые планировали убрать с эфира.

      Аласания планирует обжаловать решение о своем увольнении в суде. А тем временем после известия об увольнении Аласании донор USAID приостановил действие гранта для телеканала.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Медиа Журналисты СМИ Зураб Аласания
      Источник: 24 Канал
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