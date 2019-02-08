Пряме та грубе втручання: "Суспільне" вимагає переглянути рішення щодо звільнення Аласанії

Правління Суспільного мовника закликало Наглядову раду ПАТ "НСТУ" переглянути рішення про звільнення голови правління Зураба Аласанії. Правління стверджує, що рішення Наглядової ради є незаконним.

У "Суспільному" вважають, що Наглядова рада вдалась до маніпуляцій. Про це зазначено у заяві "Суспільного" 8 лютого, у відповідь на протокол Наглядової ради.

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Однією з причин звільнення Зураба Аласанії рада вказує створення директорату, і "делегував структурі повноваження членів правління". Однак у правлінні наголошують на необхідності такого рішення.

Керівник будь-якої компанії розподіляє виконання певних обов’язків між різними топ-менеджерами відповідно до їхніх посадових обов’язків та компетенцій,

– йдеться в заяві.

Більше того, у правлінні пояснили, що отримали лише 50% бюджету, який мали б отримати по закону. Саме через це і довелося приймати відповідні рішення для забезпечення діяльності.

Щодо відпусток, то у "Суспільному" пояснили, що працівники брали неоплачувані відпустки у якості антикризового заходу.

Більша частина "відпускників" при тому продовжувала працювати,

–наголошують у НСТУ.

Правління "Суспільного" також відмовилося від іншого антикризового заходу – розміщення "сірої" політичної реклами.

На зауваження Наглядової ради про невисвітлення Хресної ходи у липні 2018 року та інших подій, в яких брав участь президент України Петро Порошенко, у правлінні "Суспільного" також дали відповідь.

Це пряме та грубе втручання у редакційну політику,

– зазначено у заяві.

Член Наглядової Ради Олексій Панич сказав, що засідання ради відбудеться у вівторок, 12 лютого, де можуть знову розглянути питання про звільнення Аласанії, пише "Українська правда".

Що відомо про звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення?Аласанію звільнили з посади достроково (до завершення контракту) 31 січня. Таке рішення ухвалила наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України. Тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління призначили Миколу Чернотицького.



Причини звільнення Аласанії не обґрунтовані. Сам Аласанія заявив про порушення зі сторони членів Наглядової ради НСТУ під час голосування про дострокове розірвання контракту.



Існує думка, що звільнення Аласанії може бути спробою запровадити цензуру напередодні виборів президента. Одна з версій – Аласанію звільнили через те, що канал не транслював форум, на якому президент Петро Порошенко заявив про свою участь у виборах. Друга версія – Аласанію звільнили через те, що він відстояв вихід на каналі програм розслідувань "Схеми" та "Наші Гроші", які планували прибрати з ефіру.



Аласанія планує оскаржити рішення про своє звільнення у суді. А тим часом після звістки про звільнення Аласанії донор USAID призупинив дію гранту для телеканалу.