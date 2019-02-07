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      Звільнення Аласанії: з’явився протокол засідання Наглядової ради Суспільного

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      Звільнення Аласанії: з’явився протокол засідання Наглядової ради Суспільного
      Звільнення Аласанії: з’явився протокол засідання Наглядової ради Суспільного / Facebook-сторінка Зураба Аласанії

      Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії опублікувала протокол засідання, на якому з посади голови правління звільнила Зураба Аласанію. Протокол свідчить, що питання про звільнення Аласанії порушив В’ячеслав Козак.

      "В’ячеслав Козак зауважив, що у кожного члена Наглядової ради є своя оцінка діяльності керівництва Суспільного. Оцінка самого В. Козака – досить негативна", – мовиться у протоколі.

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      "В.Козак повідомив, що приніс із собою підготовлений проект рішення і вкотре наполягає на внесенні до порядку денного питання дострокового припинення контракту з головою правління ПАТ "НСТУ" і шляхом голосування визначитися кожному", – написано у протоколі.

      Козак нагадав, що ще восени 2018 року на засіданні Наглядової ради він пропонував внести до порядку денного питання про дострокове припинення контракту з Аласанією. Під час засідання Козак заявляв про нібито непрозоре використання коштів.

      У відповідь Вадим Міський заявив, що щодо питання роботи з донорськими коштами до цього були затверджені рекомендації. І цього достатньо як попередження зі сторони Наглядової ради для голови правління.

      Світлана Остапа запропонувала розглянути це питання на наступному засіданні, бо його не запропонували при розгляді порядку денного.

      "Найкраще, якщо є таке бажання ряду колег у Наглядовій раді, розглянути його у відкритому режимі в "Укрінформі", як було організовано обрання Голови правління з трансляцією в інтернеті", – сказала Остапа.

      Володимир Яворівський заявив, що готовий підтримати ініціативу Козака, але закликав детальніше підготувати проект рішення та внести це питання до порядку денного наступного засідання Наглядової ради.

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      Зураб Аласанія закликав не відтягувати прийняття рішення надовго, адже "треба встигнути до виборів". На його думку, це можна зробити на наступному засіданні. Репліка З. Аласанії викликала сміх у його підлеглих,
      – вказано у протоколі.

      Після цього Остапа закликала присутніх працівників "НСТУ" утримуватися від такої поведінки та не перетворювати засідання на фарс.

      Тарас Аврахов закликав вивести сторонніх осіб з засідання Наглядової ради та продовжити подальший розгляд питань у закритому режимі. Цю пропозицію підтримав Ігор Хохич.

      Аласанія зауважив, що розгляд всіх внесених до порядку денного подальших питань потребує присутності запрошених осіб.

      Тетяна Лебедєва озвучила два проекти рішення:

      внести до порядку денного засідання питання про дострокове припинення контракту з головою правління ПАТ "НСТУ" Аласанією З.Г. і розглянути його в закритому режимі;

      запланувати розгляд питання про дострокове припинення контракту з головою правління ПАТ "НСТУ" Аласанією З.Г. на наступне засідання Наглядової ради;

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      Вирішили: Внести до порядку денного засідання питання про дострокове припинення контракту з головою правління ПАТ "НСТУ" Аласанією З.Г. і розглянути його в закритому режимі.

      Голосування: За – 9. Проти – 0. Утрималися – 3 (В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко).

      Рішення прийнято.

      Що відомо про звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення? Аласанію звільнили з посади достроково (до завершення контракту) 31 січня. Таке рішення ухвалила наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України. Тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління призначили Миколу Чернотицького.

      Причини звільнення Аласанії не обґрунтовані. Сам Аласанія заявив про порушення зі сторони членів Наглядової ради НСТУ під час голосування про дострокове розірвання контракту.

      Існує думка, що звільнення Аласанії може бути спробою запровадити цензуру напередодні виборів президента. Одна з версій – Аласанію звільнили через те, що канал не транслював форум, на якому президент Петро Порошенко заявив про свою участь у виборах. Друга версія – Аласанію звільнили через те, що він відстояв вихід на каналі програм розслідувань "Схеми" та "Наші Гроші", які планували прибрати з ефіру.

      Аласанія планує оскаржити рішення про своє звільнення у суді. А тим часом після звістки про звільнення Аласанії донор USAID призупинив дію гранту для телеканалу.

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      Теги: Новини України Зураб Аласанія ЗМІ Медіа Журналісти
      Джерело: 24 канал
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