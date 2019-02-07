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      Увольнение Аласании: появился протокол заседания Наблюдательного совета Общественного

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      Увольнение Аласании: появился протокол заседания Наблюдательного совета Общественного
      Увольнение Аласании: появился протокол заседания Наблюдательного совета Общественного / Facebook-страница Зураба Аласании

      Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании опубликовал протокол заседания, на котором с должности главы правления уволил Зураба Аласанию. Протокол свидетельствует, что вопрос об увольнении Аласании поставил Вячеслав Козак.

      Вячеслав Козак отметил, что у каждого члена Наблюдательного совета есть своя оценка деятельности руководства Общественного. Оценка самого В. Казака – довольно негативная", – говорится в протоколе.

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      "В.Козак сообщил, что принес с собой подготовленный проект решения и в очередной раз настаивает на внесении в повестку дня вопроса о досрочном прекращении контракта с главой правления ПАО "НСТУ" и путем голосования определиться каждому", – написано в протоколе.

      Козак напомнил, что еще осенью 2018 года на заседании Наблюдательного совета он предлагал внести в повестку дня вопрос о досрочном прекращении контракта с Аласанией. Во время заседания Козак заявлял о якобы непрозрачном использовании средств.

      В ответ Вадим Миский заявил, что по вопросу работы с донорскими средствами до этого были утверждены рекомендации. И этого достаточно как предупреждение со стороны Наблюдательного совета для главы правления.

      Светлана Остапа предложила рассмотреть этот вопрос на следующем заседании, потому что его не предложили при рассмотрении повестки дня.

      "Лучше всего, если есть такое желание ряда коллег в Наблюдательном совете, рассмотреть его в открытом режиме в "Укринформе", как было организовано избрание Главы правления с трансляцией в интернете", – сказала Остапа.

      Владимир Яворивский заявил, что готов поддержать инициативу Козака, но призвал подробнее подготовить проект решения и внести этот вопрос в повестку дня следующего заседания Наблюдательного совета.

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      Зураб Аласания призвал не оттягивать принятие решения надолго, ведь "надо успеть до выборов". По его мнению, это можно сделать на следующем заседании. Реплика З. Аласании вызвала смех у его подчиненных,
      – указано в протоколе.

      После этого Остапа призвала присутствующих работников "НСТУ" воздерживаться от такого поведения и не превращать заседание в фарс.

      Тарас Аврахов призвал вывести посторонних лиц из заседания Наблюдательного совета и продолжить дальнейшее рассмотрение вопросов в закрытом режиме. Это предложение поддержал Игорь Хохич.

      Аласания отметил, что рассмотрение всех внесенных в повестку дня дальнейших вопросов требует присутствия приглашенных лиц.

      Татьяна Лебедева озвучила два проекта решения:

      внести в повестку дня заседания вопрос о досрочном прекращении контракта с главой правления ПАО "НСТУ" Аласанией З.Г. и рассмотреть его в закрытом режиме;

      запланировать рассмотрение вопроса о досрочном прекращении контракта с главой правления ПАО "НСТУ" Аласанией З.Г. на следующее заседание Наблюдательного совета;

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      Решили: Внести в повестку дня заседания вопрос о досрочном прекращении контракта с главой правления ПАО "НСТУ" Аласанией З.Г. и рассмотреть его в закрытом режиме.

      Голосование: За – 9. Против – 0. Воздержались – 3 (В. Миский, С. Остапа, О. Павличенко).

      Решение принято.

      Что известно об увольнении Зураба Аласании с должности главы правления Общественного вещания?Аласанию уволили с должности досрочно (до завершения контракта) 31 января. Такое решение принял наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Временным исполняющим обязанности главы правления назначили Николая Чернотицкого.

      Причины увольнения Аласании не обоснованы. Сам Аласания заявил о нарушениях со стороны членов Наблюдательного совета НСТУ во время голосования о досрочном расторжении контракта.

      Существует мнение, что увольнение Аласании может быть попыткой ввести цензуру накануне выборов президента. Одна из версий – Аласанию уволили за то, что канал не транслировал форум, на котором президент Петр Порошенко заявил о своем участии в выборах. Вторая версия – Аласанию уволили за то, что он отстоял выход на канале программ расследований "Схемы" и "Наши Деньги", которые планировали убрать с эфира.

      Аласания планирует обжаловать решение о своем увольнении в суде. А тем временем после известия об увольнении Аласании донор USAID приостановил действие гранта для телеканала.

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      Теги: Новости Украины Журналисты Медиа СМИ Зураб Аласания
      Источник: 24 канал
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